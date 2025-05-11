Ý¯ºä46¡¦Âç±àÎè¤Î¡È¿²´é¡É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡¡¡Ö¿²´é¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡Ý¯ºä46¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬9Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç±àÎè¤Î¡È¿²´é¡É¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª¡¡Ý¯ºä46¡¦Âç±àÎè¤Î¡È¿²´é¡É
¡¡4·î30Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAddiction¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Ý¯ºä46¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖAddiction¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÂç±à¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÀÅ¤«¤ËµÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¡È¿²´é¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Ñ¤Ã¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎè¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´é¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¾¤Î¤Î¿²´é¡¢ÇË²õÎÏ¤¬¤¨¤°¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÝ¯ºä46¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷sakurazaka46jp¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª¡¡Ý¯ºä46¡¦Âç±àÎè¤Î¡È¿²´é¡É
¡¡4·î30Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAddiction¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Ý¯ºä46¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖAddiction¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÂç±à¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÀÅ¤«¤ËµÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¡È¿²´é¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Ñ¤Ã¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎè¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´é¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¾¤Î¤Î¿²´é¡¢ÇË²õÎÏ¤¬¤¨¤°¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÝ¯ºä46¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷sakurazaka46jp¡Ë