¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³èÌö¤òÂçÀä»¿¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î³èÌö¤ÏËÜÅö¤Ë°Û¼¡¸µ¡×
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯5·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ÂÐ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ¡÷¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£2ÀïÏ¢Â³¤Î12¹æ3ÅÀËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£
»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÍðÂÇÀï¤ò14-11¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¥×¥ìー¥Üー¥ëÄ¾¸å¤Î1²ó¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¤òÂª¤¨¤Æ¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉô¤òÄ¾·â¡£ÆÃÂç¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£
Èôµ÷Î¥423¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó128.9¥áー¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÂÇ¤Ï¥á¥¸¥ãー30µå¾ìÃæ28µå¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¥¯¥¢ー¥º¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¥Á¥§ー¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡Ë
¤³¤ÎÆÃÂçÆóÎÝÂÇ¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2²ó¤Ë¤âÂçÃ«¤¬º¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8-11¤È3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿9²ó¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÌµ»à¤«¤éÅÜÅó¤Î4Ï¢ÂÇ¤Ç11-11¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1»à°ìÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè6ÂÇÀÊ¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹6ÈÖ¼ê¡¦ÊÑÂ§±¦ÏÓ¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò°ìÁ®¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ÆÎ¾¼ê¤ÇËüºÐ¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï3Æü¤Î¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨6ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨¤ò.304¤È¤·4·î9Æü°ÊÍè¤Î3³äÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤È¥Ð¥êー¡¦¥Ü¥ó¥º¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Ï»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤ÈÎòÂåºÇÂ¿¤Î762ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ð¥êー¡¦¥Ü¥ó¥º¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¸«¤»¤ë¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î³èÌö¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò·«¤êÊÖ¤·½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë°Û¼¡¸µ¤À¡×ÂçÃ«¤³¤½¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤À¤È¸À¤¤¤¿¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
ーー ¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿
¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡£¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤´¶¿¨¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢¤·¤«¤âÁê¼ê¤ÏÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Áー¥à¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤³¤«¤éÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÎÂç¤¤Ê¥Ûー¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤¬·üÌ¿¤ËÀï¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»î¹ç¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°ì·â¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
ーー ÂçÃ«¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡©
¤â¤¦¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤È¥Ð¥êー¡¦¥Ü¥ó¥º¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Ï»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£
»ä¤Ï¥Ð¥êー¡¦¥Ü¥ó¥º¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Áー¥à¥áー¥È¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¸«¤»¤ë¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î³èÌö¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò·«¤êÊÖ¤·½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë°Û¼¡¸µ¤À¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
´Ú¹ñ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÂç¥¹¥¿ー¤À¤«¤é¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ï¤Þ¤À²ò¶ØNG ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÉª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£¥Áー¥à¥É¥¯¥¿ー¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×