¡È¥Ê¥ó¥Ðー¥³ー¥Òー¡É¤Ï25¼ïÎà¡ÄÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¡ØAND PLUS SHARE OFFICE¡ÜCOFFEE¡Ù¥«¥Ì¥ìÅù¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤â
¡ØAND PLUS SHARE OFFICE¡ÜCOFFEE¡Ù¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌî¤Ë¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥«¥Õ¥§¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¿ô»ú¤Ç¹¥¤ß¤Î¥³ー¥Òー¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥³ー¥Òー¡×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢9¼ïÎà¤ÎÆ¦¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤·¤Æ¶ìÌ£¡¦»ÀÌ£¡¦¥³¥¯¡¦¥¹¥Ã¥¥ê¤ò¼´¤Ë25¼ïÎà¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤ß¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Äø¤è¤¤Îä¤¿¤µ¤Î¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¥³ー¥Òー¡×¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤¥¯¥êー¥ßー¤ÊË¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥³ー¥Òー¤Î¹á¤ê¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶ìÌ£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³ー¥Òー¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¤ÏÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¡È¥«¥ê¥Ã¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¥é¥à¼ò¤¬¹á¤ê¡¢´Å¤µ¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É¡×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡¡±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆâÁõ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î·úÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä®Êâ¤¤Î°ìµÙ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¨Àá¤´¤È¤Ë¿·¥á¥Ë¥åー¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½¶â¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥á¥Ë¥åー¡ä
¡Ú¥Ê¥ó¥Ðー¥³ー¥Òー¡Û¡Ê550±ß¡Ë
¡Ú¥Ê¥ó¥Ðー¥³ー¥Òー3¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Û¡Ê1650±ß¡Ë
¡Ú¥¢¥á¥ê¥«ー¥Î¡Û¡Ú¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡Û¡Ê³Æ500±ß¡Ë
¡Ú¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡Û¡Ê600±ß¡Ë
¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¥³ー¥Òー¡Û¡Ê550±ß¡Ë
¡Ú¥¥ã¥é¥á¥ë¥É¥é¥Õ¥È¥³ー¥Òー¡Û¡Ê650±ß¡Ë
¡Ú¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¥³ー¥Òー¡Û¡Ê600±ß¡Ë
¡Ú¥«¥Ì¥ì¡Û¡Ê380±ß¡Ë
¡Ú¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É¡Û¡Ê770±ß¡Ë ¤Ê¤É
¢¨2025Ç¯4·î15Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
Ê©ÃÅ,
Áòº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³¤,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¹©¾ì,
¥Í¥¸,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð