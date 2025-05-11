º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ö´¶¤¸¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¡×¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï°ÂÅÈ
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹14-11¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¼«¿È¤ÎµåÂ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È½é¤ÎÃæ5Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï¡¢½é²ó¤Ë¤Ï2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê3¼ºÅÀ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢½é²ó¤ÎºÇÂ®¤Ï¡¢94.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó152.7¥¥í)¤Ç¤·¤¿¡£
2²ó¡¢3²ó¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢4²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÄ¹ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¼ºÅÀ¡£5²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Þ¤Ç¤ËÂÇÀþ¤¬8ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤â¡¢4²ó0/3¤òÅê¤²¡¢µå¿ô61µå¡¢5°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢1»àµå¡¢5¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£Ã¥»°¿¶¤Ï0¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤º¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ5Æü¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæ6Æü¤Î»þ¤â3ÆüÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬º£²ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¼«ÂÎ¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãæ5Æü¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÂ®97.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó156.9¥¥í)¤òµÏ¿¡£µåÂ®¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö´¶¤¸¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÌÀ³Î¤Ë¤É¤ì¤¬ÍýÍ³¤«º£¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤¦1²ó¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤´ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä´À°¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤ëÃæ¤ÇÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÂç5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢8²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤â9²ó¤Ë°ìµó6ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£ºÇ¸å¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î·è¾¡3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡Ê±ç¸î¤Ï¡Ë8ÅÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¡¢ËÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤¿¤À·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¾¡¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤·¤Þ¤·¤¿¡£