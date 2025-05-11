¥â¥Ê¥³ÆîÌîÂó¼Â¡¢CL½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëº£µ¨6ÅÀÌÜ¥´¡¼¥ë¡ª·èÄêµ¡ÁÓ¼º¤â¡ÖÈþ¤·¤¤º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¡×¤È¸½ÃÏÉ¾²Á
¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌîÂó¼Â10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè33Àá¥ê¥è¥óÀï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¸åÈ¾17Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Èº¸Â¤Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
ÆîÌî¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ê¤É¤Ç2°Ì¥â¥Ê¥³¤Ï2-0¤Ç¾¡Íø¡£ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ3°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡ØMaxifoot¡Ù¤Ï¡Ö¤â¤¦1¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÙ¤Î·èÄêµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¼ºÇÔ¡£¤À¤¬¡¢Èþ¤·¤¤º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀµ¤·¤¤µ°Æ»¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÈà¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆîÌî¤Ë7ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢ÎòÂåºÇ¶¯¤ÎÃËÁ°¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ª
¥â¥Ê¥³¤Ï17Æü¤ÎRC¥é¥ó¥¹Àï¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤ë¡£