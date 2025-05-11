¤Ê¤¼¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²ÈYouTuber¡×¤Ç°ì¿Í¾¡¤Á¤Ç¤¤¿¡©¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡×
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ò¹ª¤ß¤Ë³èÍÑ¤·¡¢µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£º£¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ï¡¢Áªµó¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»²±¡Áª¤ò²Æ¤Ë¹µ¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢Æ±ÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤ÎYouTube¤ò¸¦µæ¤·¡¢Èà¤¬¡È¥Í¥Ã¥ÈÃÏÈ×¡É¤òÃÛ¤±¤¿Èë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·»¤è¤ê¥¤¥±¥á¥ó¡×¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤ÎÄï¡¦½¨¼ù»á
¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë²Æ¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹²Æ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÉÔÎÑÌäÂê¤Ë¤è¤ëÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò½ª¤¨¤¿3·î¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ïº£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ë¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢3¥«·î¤Î½èÊ¬´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ø¤ÎÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤ÏÇö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð3·î²¼½Ü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»º·Ð¿·Ê¹¤ÈFNN¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ç¤É¤ÎÅÞ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢18¡Á40Âå¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÍÞ¤¨¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4·î¤Ë»þ»öÄÌ¿®¤¬¹Ô¤Ã¤¿Æ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢Æ±ÅÞ¤Ï10Âå¡¦20Âå¤Ç¼ó°Ì¡¢30Âå¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆ±Î¨1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡ÉÀâ¤Ë¸½¼ÂÌ£¡×
¡¡À¯¼£Éôµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬»²±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ½°±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢»²±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸ø¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡ÉÀâ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ì²ð¤ÎÌîÅÞÅÞ¼ó¤«¤éÁíÍýÂç¿Ã¤Ø¡½¡½¶ÌÌÚ»á¤¬¤½¤ó¤Ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Î»þ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢YouTube¤ËÌó7200Ëü²ó¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤ËÌó1.1²¯²ó¤Î¥¦¥§¥Ö¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±ÅÞ¤Ï7µÄÀÊ¤ò28µÄÀÊ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹Ìö¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¶ÌÌÚ»á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¡JXÄÌ¿®¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÊÆ½Å¹îÍÎ»á¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎºîÀï¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤ËÁíÌ³¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´Ç¯Âå¡Ê13¡Á69ºÐ¡Ë¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¸åÈ¾¡Á70Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¹â¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢½°±¡Áª°ÊÁ°¤«¤éÉ½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯²Æ¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬Ï¡çÖ»á¤ò¾å²ó¤ëÉ¼¿ô¤òÆÀ¤Æ¡ÈÀÐ´Ý¸½¾Ý¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬¡¢YouTube¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤âÅÞ¤ä³Æ¸õÊä¼Ô¤¬Â¿¿ô¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡¢Âç¡¹Åª¤ÊÀïÎ¬¤òYouTube¤ÇÅ¸³«¡£Ãæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¼ó¤Ç¤¢¤ë¶ÌÌÚ»á¤½¤Î¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó60Ëü¿Í
¡Ö18Ç¯7·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¿¤Þ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÂåÉ½¼«¤é¤¬¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¸«Ä¾¤·¡É¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ä»þ»ö¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£½°±¡Áª¤Ç¤ÏÁªµó´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÉÔÎÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï60Ëü¿Í¼å¤È¡¢½°±¡ÁªÁ°¤Î3ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯¼£²È¸Ä¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤ÎµÄ°÷¤â½°±¡Áª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â»ÔÁáÉÄµÄ°÷¤ä´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤Ç¤â¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌó45Ëü¿Í¡¢Ìó15Ëü¿Í¤È¡Ö¤¿¤Þ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡¶ÌÌÚ»á¤¬¡È°ì¿Í¾¡¤Á¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ½Å»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶ÌÌÚ»á¤¬Â¾¤ÎµÄ°÷¤è¤ê°ìÂÁá¤¯¡È±ÊÅÄÄ®¤ÎYouTuber¡É¤ò¼«¾Î¤·¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Áá´ü»²Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï½°±¡Áª¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë900ËÜ¶á¤¯¤ÎÆ°²è¤ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÃß¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡YouTube¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¹¥¤ß¤ä·¹¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°²è¤ò¤ªÁ¦¤á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¡Ö½°±¡Áª¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¶ÌÌÚ»á¤ÎÆ°²è¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¶ÌÌÚ»á´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤¬¤ªÁ¦¤á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÆ°²è¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ªÁ¦¤á¤¬´ÊÃ±¤Ë¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤Î±¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¤Þ¤¤òÀÑ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Áªµó¤È¤¤¤¦²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢»ëÄ°²ó¿ô¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¸¶ÅÀ¤¬
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ÌÌÚ»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î¡È¤Þ¤¡É¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡À¯¼£¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¸ÜÌä¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÁªµó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¹â¶¶ÌÐ»á¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Î¸¶ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö18Ç¯¤Ëµì¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬·ëÅÞ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÎÃÏÊý±éÀâ¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃÏÊý¤Ç¤âÉ¬¤º1¿Í¤«2¿Í¡¢Ç®Îõ¤Ê¶ÌÌÚ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤ÏÏÃ¤·¾å¼ê¤Ç¡¢¿ÍÊÁ¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¿Íµ¤¼Ô¤ÎÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡¢YouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤«¡×
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¶ÌÌÚ»á¤À¤¬¡¢»÷¤¿ÊýË¡¤ò¤¹¤Ç¤Ë³¹Æ¬±éÀâ¤Ç»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµðÂç¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥ì¥¼¥óÍÑ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤òÎ®¤·¤ÆÀ¯ºö¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢YouTube¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½é´ü¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ó¤Ë¡Ö»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò²¼¤²¤¿¶ÌÌÚ»á¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢ÆâÍÆ¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬½°±¡Áª¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê¿ô¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶»á¤¤¤ï¤¯¶ÌÌÚ»á¤Î¡ÖÌç¸Í¤ò³«¤¯¡×»ÑÀª¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¶Á¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼êÃµ¤ê¤·¤Ä¤ÄÆ°²è¤ò¤¢¤²¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÀÛ¤¤ÆâÍÆ¤ËÈãÈ½¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥¦¥±¤ë¡ÉÊý¸þÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¡¦»þ»ö²òÀâ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¢¥ó¥Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡×
¡¡¤Þ¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ä¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ê¤É¡¢¼çµÁ¼çÄ¥¤Î°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ä¿®¾ò¤ò°ìÊýÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÀ¯¼£²ÈYouTuber¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄ¤¸¤ë¤Ê¤É°Õ¸«¤òÀ©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÈ¿´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑ¤Î¼ÕºáÆ°²è¤Ç¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÈÆ¨¤²¤â±£¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¹â¶¶»á¡Ë
¡¡¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë²òÀâÆ°²è¤ò¡¢1½µ´Ö¤Ë2ËÜ¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¥³¥áÉÔÂ¤ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î»öÊÁ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë²òÀâÆ°²è¤ò¤¢¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÁý¤¨¤¿ÈãÈ½¤â»þ´Ö¤È¶¦¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡¢¤ªÁ¦¤á¤µ¤ì¤ë²òÀâÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡È¶ÌÌÚ»á¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸åÊÔ¡Ú¡Ö1²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¹¥Ñ¥Á¥ã100Ëü±ßÄ¶¤â¡×¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤¬¡ÖÀ¯¼£²ÈYouTuber¡×¤ÎÇÆ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÍýÍ³¡¡Ç¯´Ö¿äÄê¼ý±×¤Ï¶ÃØ³¤Î¶â³Û¡Û¤Ç¤Ï¡¢YouTube¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Ê¸²½¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥ãÊ¸²½¤Ê¤É¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¶ÌÌÚ»á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À®¸ùÍýÍ³¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯5·î1¡¦8Æü¹æ ·ÇºÜ