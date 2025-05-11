¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ö11Ç¯·Ð¤Á¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Åìµþ±Ø¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¡ª¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç»×¤ï¤º¥Ï¥°
¡¡²Î¼ê¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê71¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¸¦¤Ï¡Ö11Ç¯·Ð¤Á¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡ORANGE RANGE¤Î¥Ò¥í¥¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÃËÀ5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖORANGE¡¡RANGE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦HIROKI¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¸¦¤Ï11Ç¯Á°¤Î2014Ç¯¤Ë²Æì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¤½¤ÎºÝ¤ËHIROKI¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÁ´²Æì¸©Ì±¤Ë¹ð¤°¡ª¥¤¥ª¥ó¶ñ»ÖÀî¤Ë¸¦¥Ê¥ª¥³¤¬Íè¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ±Ø¤Î¹½Æâ¤Ç»£¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¡£¸¦¤Ï¡ÖÆ±¤¸¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÅìµþ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤é¹ß¤ê¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç»×¤ï¤º¥Ï¥°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡ÖORANGE¡¡RANGE¡×¤Ï¡¢º£·î21Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù2nd season¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¦¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2shot¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£