¡Ö¿Í¤ò»¦¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖµîÇ¯¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»¦¤·¤¿¤è¡×30¿Í°Ê¾å¤ÎÈï³²¼Ô¤òÀ¸¤ó¤ÀÁ´ÊÆºÇÂç¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¡È¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡ÉÈÈ¹Ô¤Î½Ö´Ö
¡Ö»ä¤Ï¿Í¤ò»¦¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤«¤é¡£¿¹¤ÇÌîÀ¸Æ°Êª¤ò»¦¤¹¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÆ°Êª¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÊÀ¸¤Êª¤À¤«¤é¤À¡×
¡Ú²èÁü¡Û·Ù»¡¤Ë¤è¤êºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡È¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡É¤Î»÷´é³¨¤ò¸«¤ë
¡¡²÷³Ú»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶²¤í¤·¤¤¼ê»æ¤¬¡¢1969Ç¯8·î1Æü¡¢ËÌ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£Á÷¤ê¼ç¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡£1968Ç¯¡Á1969Ç¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿4·ï¤ÎÏ¢Â³»¦½ý»ö·ï¤Ç5¿Í¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿»¦¿ÍÈÈ¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î´ØÍ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¤Ï37¿Í¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÏÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀÊ¸¤ÎÂ¾¤Ë¡¢´ñÌ¯¤Ê°Å¹æÊ¸¤ò·Ù»¡¤ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÁ÷¤êÉÕ¤±¡¢°Å¹æ¤ò²òÆÉ¤»¤è¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤«¤é57Ç¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¬ÁÜººÀþ¾å¤Ë¤ÏÉâ¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤¤À¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¤ê±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©︎Paylessimages/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤ÎËë³«¤±¤ÏÈï³²¼Ô¤¬¹â¹»À¸¤Î»´·à
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¤¤¿1968Ç¯12·î20Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ËÌÅìÉô¥½¥é¥Î·´¤Î¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡¦¥í¡¼¥É¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Æ»¤Ç¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¼ã¤¤ÃË½÷¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ»¤Ï¡¢Îø¿Í¤¿¤Á¤¬¥¥¹¤·¤¿¤ê¥Ï¥°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Ð¡¼¥º¡¦¥ì¡¼¥ó¡ÊÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¾®Æ»¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥Ù¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡Ê16ºÐ¡Ë¤È¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥é¥Ç¡¼¡Ê17ºÐ¡Ë¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ï¥ô¥¡¥ì¥Û¹â¹»¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥Ù¥Æ¥£¤Ï¥Û¡¼¥¬¥ó¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÊªÀÅ¤«¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê2¿Í¤Ï2½µ´ÖÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£2¿Í¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤òË¬¤Í¤¿¸å¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¹â¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¡£»´·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÄÌÊó¤Ç·Ù´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þ¡¢¥Ù¥Æ¥£¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿½ÆÃÆ¤Ï7È¯¡£¤½¤Î¤¦¤Á5È¯¤ÏÇØÃæ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ù¥Æ¥£¤Ï½Æ·âÈÈ¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢ÇØ¸å¤«¤é·â¤¿¤ì¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤ÏÈ¯¸«Åö»þ¤Þ¤ÀÂ©¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ¬Éô¤Ë½ÆÃÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÅÓÃæ¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹â¹»À¸ÃË½÷¤Î½Æ»¦»ö·ï¤¬¡Ö¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥¹¤ÏÈÈ¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¡¡¥Ù¥Æ¥£¤È¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤¿1969Ç¯7·î4Æü¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¡¢¤Þ¤¿¤â¡¢Æ±¤¸¥½¥é¥Î·´¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¸ø±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¼ÖÃæ¤Ë¤¤¤¿¼ã¤¤ÃË½÷¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¸ø±à¤ÏºÇ½é¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¾ì½ê¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó3¥¥í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤â¤Þ¤¿¡Ö¥é¥Ð¡¼¥º¡¦¥ì¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ë¥Î¡¼¡¦¥Þ¥®¥å¡¼¤È22ºÐ¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥¹¡¢¥À¡¼¥ê¡¼¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥ó¡£¥À¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¡¼¥ê¡¼¥ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÁÜºº´±¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¡¼¥ê¡¼¥ó¤È¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢1Âæ¤Î¼Ö¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¼Ö¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î¼Ö¤Î¸å¤í¤ËÃó¼Ö¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤«¤é¡¢½Æ¤È²ûÃæÅÅÅô¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤ÎÁë¤Ë¸þ¤±¤Æ5È¯·â¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ò¤Þ¤¿2²ó¤º¤Ä·â¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÃË¤Ï90¥¥í¤¯¤é¤¤¤ÎÂÎ½Å¤Ç¡¢´é¤ÏÂç¤¤¯¡¢È±¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤Î´¬¤ÌÓ¤Ç¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡¢¤¢¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2¤Ä¤Î»¦¿Í»ö·ï¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¡£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥§¥¤¤òÅì¤Ë1¥Þ¥¤¥ë¹Ô¤¯¤È¡¢¸ø±à¤ËÃå¤¯¡£¤½¤³¤ËÃã¿§¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï9¥ß¥ê¤Î¥ë¥¬¡¼¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¡£ËÍ¤ÏµîÇ¯¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»¦¤·¤¿¤è¡£¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï½Æ·âÈÈ¤ÈÁ°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¡¼¥ê¡¼¥ó¤ÏºÇ½é¤Î»ö·ï¤Ç½Æ·â¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥£¤È¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥Ù¥Æ¥£¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ß¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢¥À¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ëÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï»ö·ï¸å¡¢»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Î½»Ì±¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¡¢·Ù»¡¤äÃÏ¸µ»æ¤òËÝÏ®¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ»æ¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¼«¾ÎÈÈ¿Í¡×¤«¤é¤Î¼ê»æ
¡¡1969Ç¯8·î1Æü¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Î¥ô¥¡¥ì¥Û¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥°¥¶¥ß¥Ê¡¼¤Ï1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥Ï¡¼¥Þ¥ó¸Ð¤Ç2¿Í¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤ò»¦³²¤·¡¢7·î4Æü¤Ë¥ô¥¡¥ì¥Û¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¾¯½÷¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤À¡£»ä¤¬Èà¤é¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤È·Ù»¡¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ö¼Â¤ò½Ò¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢»¦³²¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿½Æ¤Î¼ïÎà¤ä¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤É¤³¤ò·â¤¿¤ì¤¿¤«¡¢²¿¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É·Ù»¡¤·¤«ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤¾ÜºÙ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¼ê»æ¤Ë¤Ï408Ê¸»ú¤Î°Å¹æÊ¸¡ÊZ408¡Ë¤¬Éõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°Å¹æ¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢¼ê»æ¤ò¿·Ê¹¤ÎÂè°ìÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê»æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö½µËö¡¢»¦Ù¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£ÌëÃæ¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¼Ô¤ò»¦¤·¡¢½µËö¤Î´Ö¡¢12¿Í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»¦¤·Â³¤±¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°Å¹æ¤ò²ò¤±¤ÐÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄ©È¯
¡¡Æ±Ç¯8·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥°¥¶¥ß¥Ê¡¼»æ¤¬¡ÖÊÔ½¸¼ÔÍÍ¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç»Ï¤Þ¤ë¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£°Ê¹ß¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¡È¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï°Å¹æ¤ò²ò¤±¤ÐÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤Ç¤¤ë¤ÈÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°Å¹æ¤Ï¡¢8·î5Æü¡¢°Å¹æ²òÆÉ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¥º¥ë¹¥¤¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥Ï¡¼¥Ç¥óÉ×ºÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÆÉ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ºî²È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥³¥Í¥ë¤Î1924Ç¯¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡ØºÇ¤â´í¸±¤Ê¥²¡¼¥à¡Ù¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²òÆÉ¤µ¤ì¤¿°Å¹æÊ¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¼«¿È¤ÎÍèÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ë»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö»ä¤Ï¿Í¤ò»¦¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤«¤é¡£¿¹¤ÇÌîÀ¸Æ°Êª¤ò»¦¤¹¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÆ°Êª¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÊÀ¸¤Êª¤À¤«¤é¤À¡£²¿¤«¤ò»¦¤¹¤³¤È¤Ï»ä¤ËºÇ¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½÷¤Î»Ò¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï»à¤ó¤À¤é³Ú±à¤ÎÃæ¤ÇºÆÀ¸¤·¡¢»ä¤¬»¦¤·¤¿¼ÔÁ´°÷¤¬»ä¤ÎÅÛÎì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤ªÁ°¤Ï»ä¤ÎÍèÀ¤¤Î¤¿¤á¤ÎÅÛÎì½¸¤á¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤ê»ß¤á¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤Ë¤Ï»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¡£¥¨¥Ù¥ª¥ê¥¨¥Æ¥á¥¹¥Ô¥Æ¥£¡×¡Ó
Âç¤¤Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¹õ¤¤°áÁõ¤Ç¥á¥Ã¥¿»É¤·
¡¡¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤¬3ÈÖÌÜ¤Î¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï1969Ç¯9·î27Æü¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤ËÄÌ¤¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¥Í¥ë¡Ê20ºÐ¡Ë¤ÏÁ°¤ÎÎø¿Í¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡Ê22ºÐ¡Ë¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ËÌÉô¥Ê¥Ñ·´¤Î¥Ù¥ê¥¨¥Ã¥µ¸Ð¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿Í¤Ë¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¶á¤Å¤¡¢½Æ¤ò¿¶¤êæÊ¤·¤Æ¡Ö·ÙÈ÷°÷¤ò»¦³²¤·¤ÆÃ¦¹ö¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¹Ô¤¯¼Ö¤È¶â¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢2¿Í¤òÇû¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï8²ó¡¢¥»¥·¥ê¥¢¤Ï10¡Á20²ó¡£¥»¥·¥ê¥¢¤Ï2Æü¸å»àË´¤·¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤¿¤ë¤ä¤Ê¤ó¤È¤âÉÔµ¤Ì£¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÀ¤¤Î»à·º¼¹¹Ô¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¹õ¤¤°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤Î°áÁõ¤Ë¤Ï±ß¤È½½»ú¤È¤¤¤¦¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¼Ö¤Î¥É¥¢¤Ë¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È»¦³²¤ÎÆü¤Ë¤Á¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Ö¥ô¥¡¥ì¥Û
¡¡68Ç¯12·î20Æü
¡¡69Ç¯7·î4Æü
¡¡69Ç¯9·î27Æü¡¡6»þ30Ê¬¡¡
¡¡¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¡×¡Ó
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤¿¡¢¸á¸å7»þ40Ê¬¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤é¥Ê¥Ñ·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢ÅÅÏÃÄÌ¿®·¸¤Ë¡Ö»¦¿Í»ö·ï¤ò¡¢¤¤¤ä¡¢2¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤òÄÌÊó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈÈ¹Ô¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¥Ù¥ê¥¨¥Ã¥µ¸Ð¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉÔ¿³¤ÊÃË¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¤½¤ÎÃË¤Î»÷´é³¨¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤«¤é2½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿1969Ç¯10·î11Æü¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï4·ïÌÜ¤Î»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ò½±·â
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÓ¿§¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½±·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÃË½÷¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê29ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï1969Ç¯10·î11Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¶á¤¯¤Ç¾èµÒ¡Ê¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡Ë¤òÌó5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥×¥ì¥·¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¥¤¥Ä¤Þ¤Ç¾è¤»¡¢¤½¤Î¾èµÒ¤Ë¸åÆ¬Éô¤ò·â¤¿¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù´±¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤¿Çò¿Í¤ÎÃË¤òÌÜ·â¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤½¤ÎÃË¤¬¼Â¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¼ê»æ¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÏÅö½é¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë3·ï¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë»æ¤Ë¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀÊ¸¤È¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î·ì¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¼ê»æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î»¦¿Í¤â¤Þ¤¿¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÈÈ¹Ô¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
37¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¼¨º¶
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È·Ù»¡¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ï¤³¤Î4·ï¤À¤±¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î»¦¿Í»ö·ï¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î»¦¿Í»ö·ï¤¬²¿½½·ï¤âµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¼«¿È¤â37¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î´ØÍ¿¤¬ºÇ¤âµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÃË½÷¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë2Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î1966Ç¯10·î30Æü¤ËÁÌ¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤é640¥¥í°Ê¾åÆî¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¥·¥§¥ê¡¦¥Ù¥¤¥Ä¡Ê18ºÐ¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â»É¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Î1¥ö·î¸å¤Î11·î29Æü¡¢¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É·Ù»¡¤È¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥×¥ì¥¹¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¹ðÇò¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥Ä¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤äÈÈ¹Ô¤Î¾ÜºÙ¡¢¥Ù¥¤¥Ä»¦³²¤¬¡ÖºÇ½é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»¦¿ÍÍ½¹ð¤ò¤¹¤ë·Ù¹ðÊ¸¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1966Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡¿»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ÉÔµ¤Ì£¤Ê»í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£²¦Î©¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Î´ù¤ÎÎ¢¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»í¤ÏÉ®À×¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¼ê»æ¤ÎÉ®À×¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢»í¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤¬½ñ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É·Ù»¡¤Ï¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¥Ù¥¤¥Ä»¦³²»ö·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊì¿Æ¤òÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤¿Í¶²ý»ö·ï
¡¡1970Ç¯3·î22ÆüÌë¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¤½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤â¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹Ù³°¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¸åÎØ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÄä¼Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡£Ää¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¸åÎØ¤ò½¤Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤ÇÊìÌ¼¤òÁ÷¤ë¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃË¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë´ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Ö¤òÁö¤é¤»¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤¬µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥¥ã¥¹¥ê¡¼¥ó¤ÏÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¼Ö¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢ÞõÞôÍÑ¤Î¿åÏ©¤Ë¿È¤ò±£¤·¤Æ¡¢ÃË¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç³¤ä¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥ê¡¼¥ó¤Î¼Ö¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢·Ù´±¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó»¦³²»ö·ï¤Î»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Î»÷´é³¨¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿»þ¡ÖÈà¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ±Ç¯7·î24Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë»æ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿ô¥ö·îÁ°¤ÎÍ¼Êý¡¢½÷¤ÈÀÖ¤óË·¤ò¼Ö¤Ë2»þ´Ö¤Û¤É¾è¤»¡¢Èà½÷¤Î¼Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡×¤ÈÍ¶²ý»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¶¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¸½¤ì¤ë
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¡¢1969Ç¯¤«¤é1974Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ»æ¤ä·Ù»¡¤Ë¡¢ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀÊ¸¤ä°Å¹æÊ¸¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò15ÄÌÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²òÆÉ¤µ¤ì¤¿Z408¤Î°Å¹æÊ¸¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é52Ç¯·Ð¤Ã¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1969Ç¯11·î8Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë»æ¤ËÁ÷¤Ã¤¿Z340¤Î°Å¹æÊ¸¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î°Å¹æ²òÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê²òÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¡Ò¡Ö»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬»ä¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£»ä¤Ï¥¬¥¹¼¼¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¬¥¹¼¼¤Ï»ä¤ò¤¹¤°¤ËÅ·¹ñ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£º£¤Ï»ä¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÛÎì¤¬½½Ê¬¤Ë¤¤¤ë¡£Â¾¤Î³§¤ÏÅ·¹ñ¤ËÃå¤¤¤Æ¤â²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»à¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£»ä¤Ï¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÏÅ·¹ñ¤Î»à¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¡Ó
¡¡¤³¤Î°Å¹æÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥¸¥à¡¦¥À¥ó¥Ð¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¡¼¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥µ¥à¤À¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°Å¹æÊ¸¤Ï¡¢¥µ¥à¤¬¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¸å¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¥µ¥à¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥µ¥à¤ÏÀº¿ÀÉÂ±¡¤Î´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£µ¶¤Î¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤¬¸½¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¤´Ö¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Áû¤¬¤»¤¿¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÔÂè°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ùÆ¸¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤ÇÂáÊá¡ÕDNA²òÀÏµ»½Ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÁ´ÊÆºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ÈÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¡¦¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÈÓÄÍ ¿¿µª»Ò¡Ë