¡ÔÂè°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ùÆ¸¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤ÇÂáÊá¡ÕDNA²òÀÏµ»½Ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÁ´ÊÆºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ÈÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¡¦¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¡É
¡Ò¡Ö¿Í¤ò»¦¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖµîÇ¯¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»¦¤·¤¿¤è¡×30¿Í°Ê¾å¤ÎÈï³²¼Ô¤òÀ¸¤ó¤ÀÁ´ÊÆºÇÂç¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¡È¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡ÉÈÈ¹Ô¤Î½Ö´Ö¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á1970Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢37¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö»ä¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤ß¤í¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀÊ¸¤ä²òÆÉº¤Æñ¤Ê°Å¹æÊ¸¤ò´Þ¤à15ÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò·Ù»¡¤ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ÆÄ©È¯¤·¤¿Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°Å¹æÊ¸¤Ï²òÆÉ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö·ï¤«¤é57Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Ë·Ò¤¬¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û·Ù»¡¤Ë¤è¤êºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡È¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡É¤Î»÷´é³¨¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÈïµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï²¿½½¿Í¤â¤¤¤ë¡£±¢ËÅÏÀ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂç³Ø¤ËÇúÃÆ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¡¢3¿Í¤¬»àË´¡¢23¿Í¤¬Éé½ý¤¹¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡Ö¥æ¥Ê¥Ü¥Þ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µÂç³Ø½õ¶µ¼ø¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥«¥¸¥ó¥¹¥¡¼¤äÇò¿ÍÉÙÍµÁØ¤Îµï½»¶è¤ÇÌµº¹ÊÌ»¦¿Í¤ò¹Ô¤¤¡¢7¿Í¤ò»¦³²¡¢169¿Í¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Þ¥ó¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¶§°ÈÈ¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î2Ç¯¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¾å±¡µÄ°÷¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¡Ö¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤Ïº£¤âÊÆ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤°ìÂç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©︎Paylessimages/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤¬ºÇ¸å¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ï1974Ç¯1·î29Æü¾Ã°õ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë»æ¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤òºÇ¹â¤ÎÉ÷»É¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡Ø¥ß¥«¥É¡Ù¡Ê¥®¥ë¥Ð¡¼¥É¡õ¥µ¥ê¥Ð¥ó¤¬À½ºî¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ú¥é¡Ë¤Î²Î»ì¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ææ¤Î¿Þ·Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢37¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³·Ù»¡¤¬Êá¤Þ¤¨¤¿ÈÈ¿Í¤Ï0¤È¼¨º¶¤¹¤ë¡ÈMe = 37, SFPD = 0¡É¤È¸À¤¦Ê¸»ú¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¿Í¡¹¤ÎÁ°¤«¤é¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢Ë¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡£
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¿¦¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿Âè°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¢¥ì¥ó
¡¡Â¿¿ôÉâ¾å¤·¤¿Èïµ¿¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶¯¤¯µ¿¤ï¤ì¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡·Ù»¡¤¬Âè°ìÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤·³¤ÎÂàÌò·³¿Í¤Ç¡¢ÀÅªÉÔÉÊ¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¿¦¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ê¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¥ó¤ÏÍ£°ì¿Í¡¢·Ù»¡¤«¤é¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤¿Èïµ¿¼Ô¤Ç¡¢2007Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤âÈÈ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¿¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë°Å¹æ²òÆÉË¡¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤¬¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ß¥«¥É¡Ù¤Î²»³Ú¤òÄ°¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤òÌµº¹ÊÌ¤Ë»¦¤·¤¿¤¤¡¢Ìë·â¤Ä¤¿¤á¤Ë½Æ¤Ë²ûÃæÅÅÅô¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ê½½»ú¤È±ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¸ý·Â¤Î½Æ¤ò½êÍ¤·¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¥¢¥ì¥ó¼«¿È¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼ÍÑ¤Î·Ü¤ò»¦¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤È·Ù»¡¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥¢¥ì¥ó¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò»¦³²¤·¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤¡¢1991Ç¯¡¢·Ù»¡¤Ï¥¢¥ì¥ó¤òºÆÁÜºº¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2ÈÖÌÜ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥¢¥ì¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆÈà¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¤Î»ØÌæ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»ØÌæ¤ä¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¼ê»æ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ØÌæ¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÎDNA¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ëÉõÅû¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÃ±Õ¤«¤éºîÀ®¤µ¤ì¤¿DNA¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ó¤ÏÈïµ¿¼Ô¥ê¥¹¥È¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£
¼¡¡¹¤Ë¸õÊä¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¿·Ê¹¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¬¥¤¥³¥¦¥¹¥¡¼¤âµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¸µÆ±Î½¤¬Èà¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤È¹ðÈ¯¤·¡¢°ì½ï¤ËË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÈà¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ò¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤¢¤ë¹ðÈ¯¼Ô¤¬¡¢¥¬¥¤¥³¥¦¥¹¥¡¼¤Î²»À¼Ï¿²»¤ò¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¬¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦·Ù»¡¤ÎÅÅÏÃÄÌ¿®°÷¤¬²»À¼Ï¿²»¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÀ¼¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤â¥¬¥¤¥³¥¦¥¹¥¡¼ÈÈ¿ÍÀâ¤Ë¿®ØáÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï±¢ËÅÏÀ¼Ô¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡¦¥í¡¼¥É¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¥¬¥¤¥³¥¦¥¹¥¡¼¤Ï¹ñ³°¤Ë¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤â¥¬¥¤¥³¥¦¥¹¥¡¼¤ÎDNA¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎDNA¥µ¥ó¥×¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¼Ô¤â¸½¤ì¤¿¡£¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¤â´í¸±¤ÊÆ°Êª¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂÉã¤Î¥¢¡¼¥ë¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂÉã¤ÏÌÜ·â¾Ú¸À¤ò¸µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î»÷´é³¨¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢»¦¿ÍÅö»þ¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°Å¹æ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î°Å¹æÊ¸¤ÎÃæ¤Ë¼ÂÉã¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢É®À×´ÕÄê»Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤¬·ëº§¾ÚÌÀ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤¿É®À×¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÉ®À×¤È°ìÃ×¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤âº¬µò¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç²È¤¬¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬ÍÑ¤¤¤¿°Å¹æ²òÆÉË¡¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¤³¤È¡¢É®À×¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ñ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¡È¥¯¥ë¡¼¥«¥Ã¥È¡É¤È¸À¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ë´¤µÁÉã¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¿¥é¥ó¥¹¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢µÁÉã¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î»÷´é³¨¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤³¤È¡¢¥Ù¥ê¥¨¥Ã¥µ¸Ð¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤ÇÈÈ¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î°áÁõ¤òµÁÉã¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢É®À×´ÕÄê»Î¤¬µÁÉã¤È¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÉ®À×¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡Â¦¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î°áÁõ¤ÏÌÜ·â¾Ú¸À¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁÆ»¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤äÉ®À×´ÕÄê»Î¤Î¿®ØáÀ¤òµ¿Ìä»ë¤·¡¢¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¤Î¾Ú¸À¤òµÑ²¼¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥Ä»¦³²ÈÈ¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ù¥¤¥Ä»¦³²»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç¿Þ½ñ´Û¿¦°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥í¥¹¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó¤â¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î¿ôÆü¸å¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤éµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥µ¥ê¥Ð¥ó¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î»÷´é³¨¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢1967Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤ÈÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÅªÌäÂê¤âÊú¤¨¡¢¿ô²óÆþ±¡¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ù¥ê¥¨¥Ã¥µ¸Ð¤Çµ¯¤¤¿»¦½ý»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¥¢¡¼¥ß¡¼¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È·³ÍÑ¥Ö¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥ê¥Ð¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢¥Ù¥¤¥Ä»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó»¦³²»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÈÈ¹Ô¤¬µ¯¤¤¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌµÀþµ»»Õ¤Ç±Ç¼Ìµ»»Õ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤âÈïµ¿¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÎà»÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ï¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ù¤È¤¤¤¦¸Å¤¤±Ç²è¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤â¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃÏ²¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¼ê»æ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¼«¿È¤â¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÎà»÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤òÄ¹Ç¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É·Ù»¡¤â¡¢¥Ù¥¤¥Ä»¦³²ÈÈ¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤·³Í½È÷Ìò¤Ç°Å¹æ¤ò³Ø¤ó¤ÀÃË
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢1970Ç¯¤Ë¥ì¥¤¥¯¡¦¥¿¥Û¤È¤¤¤¦ËÌ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ë¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥Ê¡¦¥é¥¹¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¼ºí©»ö·ï¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯¡¢¥É¥Ê¤ÎÆ¬³¸¹ü¤¬¥Û¥Æ¥ë¤«¤é Ìó110¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥Ê¤ÈÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥±¥¤¥ó¤À¡£³¤·³Í½È÷Ìò¤À¤Ã¤¿¥±¥¤¥ó¤Ï¡¢³¤·³¤Ç°Å¹æ¤ò³Ø¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤ÇÇ¾¤¬Â»½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Î¤¾¤¸«¤ä×Ñ×Ë¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÜºº¤·¤¿·º»ö¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î°Å¹æÊ¸¤Ë¥±¥¤¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥¹¥¿¥¤¥ó»¦³²Ä¾¸å¤Ë¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ù´±¤ä¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥ê¡¼¥ó¤â¡¢¥±¥¤¥ó¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ý¥¹¥Æ¤È¤¤¤¦¶õ·³¤ÎÂàÌò·³¿Í¤À¡£2021Ç¯10·î¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Á¡¼¥à¡Ö¥±¡¼¥¹¡¦¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¥º¡×¤¬¥Ý¥¹¥Æ¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÈëÌ©Î¢¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¹¥Æ¤Î¡ÖÉôÊ¬Åª¤Ê¡×DNA¥µ¥ó¥×¥ë¤òÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òFBIÁÜºº´±¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¸À¤¦ÆâÉôÄÌÊó¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤¬È¯¸«¤·¤¿¥Ý¥¹¥Æ¤ÎDNA¤È¡¢ÈÈºá¸½¾ì¤ÎDNA¤ò¾È¹ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»¦³²¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤é¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¡¢Âè°ìÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¤«¤éÂáÊá¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ê¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¤Ëº£¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ÖThis is The Zodiac Speaking¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¢¥ì¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼²È¤Î¥³¥Ë¡¼¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¢¥É¥ó¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤È¯¸À¤ò¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬ÈÈ¤¹»¦¿Í¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡1963Ç¯Ëö¡¢Èà¤é¤Ï¥¢¥ì¥ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¥¿¥Ò¥°¥¢¥¹¡¦¥Ó¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¤ÏÈà¤é¤ò¼Ö¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ì¥ó¤Ï1»þ´Ö¤Û¤É¤·¤ÆÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢¤½¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢½Æ»¦¤µ¤ì¤¿10Âå¤ÎÃË½÷¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¥Ù¥¤¥Ä»¦³²»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¤â¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÄ¾Á°¤Î1966Ç¯10·î28Æü¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ï¥³¥Ë¡¼¤È¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤ò¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10·î30Æü¤ÎÌë¡¢Èà¤é¤Ï²¿¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¬¡Ê¸å¤Ë¥¢¥ì¥ó¤ÏÈà¤é¤ËÌô¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡¢¤½¤Î10·î30Æü¤Ë¥Ù¥¤¥Ä¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Î»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥ó¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¯¤È¥¢¥ì¥ó¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¡ÈYES¡É¤È¹ðÇò¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ï·Ù»¡¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢1992Ç¯¡¢¿´Â¡È¯ºî¤Ë¤è¤ê58ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬»ùÆ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµÔÂÔ¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ä¿·Ê¹¼Ò¤Ë¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥ì¥ó¤¬¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ï¶§°¤ÊÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃø½ñ¡ØZODIAC¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬¥·¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢ÃÏ²¼¼¼¤ÇÊì¿Æ¤ÈÎÔ¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤¬ÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4·ï¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Î¤¦¤Á3·ï¤Î»à½ý¼Ô¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¤ÎÁ¢Ë¾¤¬¡¢½Æ¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤òÈà¤Î¼ê¤Ë¼è¤é¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
DNA²òÀÏ¤ÇÈÈ¿Í¤ò³ä¤ê½Ð¤¹µ»½Ñ¤Ë´üÂÔ
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤Ï°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ï¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤òÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¡£¼ç¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ë¡°å³Ø¤äDNA²òÀÏµ»½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î»÷´é³¨¤¬¥¯¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ã¶À¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î´é¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿À¸Â¸¼Ô¤äÌÜ·â¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤¬»Ä¤·¤¿°Å¹æÊ¸¤¬ÁÜºº¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤«¤é57Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊDNA²òÀÏµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢²È·Ï¿Þ¤òÁÌ¤Ã¤Æ¡¢DNA¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¿ÍÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈÈ¿Í¤ò³ä¤ê½Ð¤¹Ä´ººÊýË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1976¡Á1986Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ13¿Í¤Î½÷À¤ò»¦³²¤·¡¢¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¥é¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸ÊýË¡¤Ç¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ëÆü¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¥¾¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÈÓÄÍ ¿¿µª»Ò¡Ë