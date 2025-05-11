ÀÐÀî½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡ÖÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¿·³ã¤ÎÎÏ¤âÇØ¤Ë¹Ë¼è¤ê¤Ø¡¡¤¤ç¤¦¤Î¡Ö½éÆü¤ÎÆþ¤ê¤¬Âç»ö¡×
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¤Ï£±£±Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤àÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡Ë¡áÆó½ê¥Î´Ø¡á¤Ï£±£°Æü¡¢¹ñµ»´Û¤ÇÍ¥¾¡³ÛÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È£³¤ÄÌÜ¤ÎÍ¥¾¡³Û¤Ë¤Ï¡¢¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ëÊì¹»¤Î¿·³ã¡¦³¤ÍÎ¹â¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤±¤ÆÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë½éÅÚÉ¶¤«¤éÁ´¾ì½ê¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï£³·î½Õ¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¹ñµ»´Û¤Ë·Ç³Û¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÂç¤¤¤Á¤ç¤¦»Ñ¡¢Êì¹»¡¦³¤ÍÎ¹â¡Ê¿·³ã¡Ë¤Î¹»¾Ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÀÄ¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö²áµî£²²ó¡Ê¤ÎÍ¥¾¡³Û¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¡££³ËçÌÜ¤Ï²¿¤¬ÎÉ¤¤¤«¹Í¤¨¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¿·³ã¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÁª¤ó¤À¡×¡£»åµûÀî»Ô¤«¤é¾åµþ¤·¤¿²¸»Õ¤Ç¡¢Æ±¹â¤ÎÅÄ³¤Å¯ÌéÁí´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤È³Û¤ÎÁ°¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³ã¸©ÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¸©¤Î¹â¹»½Ð¿È¤Ç²£¹Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï½Ð¿È¤ÎÀÐÀî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î£¶Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¿·³ã¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¶â¤òÊç¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ÇÍ¥¾¡³Û¤ò»£¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¹Ë¼è¤ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î¿äÁ¦Æâµ¬¤Ë¤Ï¡Ö£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤«¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹¥À®ÀÓ¡×¤È¤¢¤ë¡££²£°£²£³Ç¯²Æ¾ì½ê¤ËËë²¼£±£°ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¡¢£±£²¾ì½ê¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½éÅÚÉ¶¤«¤éÁ´¾ì½ê¾¡¤Á±Û¤·¤Ç²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¡£¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤Î²áÄø¤â²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£º£¾ì½ê¤Ç¾º¿Ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°Î¶È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡½éÆü¤ÏÀè¾ì½êÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëËëÆâ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê£³£±¡Ë¡á¹Ó¼®¡á¤ÈÆñÅ¨¤À¤¬¡¢¡Ö½éÆü¤ÎÆþ¤ê¤¬Âç»ö¡£Á°È¾Àï¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£½éÆü¤Ï¡¢ÅÄ³¤Áí´ÆÆÄ¤â´ÑÀïÍ½Äê¡£ÂçÁêËÐ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¾º¿Ê¤Ø¡¢ÇòÀ±¤ÇÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¡Ê»³ÅÄ¡¡Ë¡Ë
¡¡¡»¡Ä¿·³ã¡¦³¤ÍÎ¹â¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·»Ñ¤Ç¼Ì¤Ã¤¿Í¥¾¡³Û¤ËÅÄ³¤Áí´ÆÆÄ¤Ï´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·³ã¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£Ì´¸«¿´ÃÏ¤À¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÀÐÀî¤«¤éË¬¤ì¤¿Éã¡¦ÃæÂ¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤â¡ÖÅÄ³¤Áí´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¿·³ã¤ÎÉã¡Ù¡£²¸ÊÖ¤·½ÐÍè¤¿¤«¤Ê¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÂç¤ÎÎ¤¤ÎÍ¥¾¡³Û¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡¡ºòÇ¯²Æ¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡³Û¤ÎÀÄ¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ï¡¢¿·½½Î¾¾º¿Ê»þ¡¢Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ö½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òÃåÍÑ¡£Æ±½©¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡³Û¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀÐÀî¡¦ÄÅÈ¨Ä®¤«¤é¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¡£²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Î½ê»ý¿ô¤Ï¡¢£±£°ËÜ¤Û¤É¡£