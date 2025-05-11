ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈ¡¡½éµÕÅ¾ËþÃÆÊÖ¤·¡ÖÀäÂÐ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×Á°Æü¥µ¥¤¥ó¥ß¥¹¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡¡2È¯&6ÂÇÅÀ¤ÎÂçÇúÈ¯
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à8¡Ý7³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ËþÃÆÊÖ¤·¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2ËÜÌÜ¤ÎËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤à2È¯¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿6ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£4²ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢5²ó¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤ÆºÆµÕÅ¾¡£ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Î±þ½·¤ÏÄÌ»»18ÅÙÌÜ¤ÇÁÐÊý¤È¤â¡ÖµÕÅ¾¡×¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°ÄÌ¤¸¤ÆËþÃÆ0ËÜ¤À¤Ã¤¿Á°Æü¤Þ¤Ç¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇËÜµòÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Ä¡½¡½¡£ËüÇÈ¤Ï¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Ï5²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¸òÂå¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¹¶·â»þ¤Î¥µ¥¤¥ó¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ»»2ËÜÌÜ¤ÎËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤à2È¯¡õ¼«¸ÊºÇÂ¿6ÂÇÅÀ¤Ç²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤³¤¦»×¤¦¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£È¿¾Ê¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ÀäÂÐ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1¡½0¤Î2²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æ2¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¡£¡Ö²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤â¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤âÁ´Éô¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«»¿¤¹¤ë°ì·â¤Ç¾è¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë²ÃÆ£µ®¤¬ËþÎÝÈïÃÆ¤·¡¢4¡½6¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤éº£ÅÙ¤Ïº¸Íã¤ØµÕÅ¾9¹æ¡£¡ÖËþÃÆÊÖ¤·¡×¤ò·è¤á¤¿¡£2ËÜ¤È¤âÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ½é¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤¬5·î¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç6·î³«Ëë¤À¤Ã¤¿20Ç¯¤ò½ü¤±¤Ð2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤Î¤³¤È¡£1»î¹ç¤Ç°ìµ¤¤Ë2ËÜ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯6·î21Æü¤ÎÆ±¤¸³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï7²ó¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢8²ó¤Ë¥Õ¥é¥ó¥³¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿Ëö¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¥²¡¼¥à¡×¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Ë¡Ö¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ê¿´Â¡¡Ë¤Ë°¤¤»î¹ç¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È2¤ä¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÁ°Æü¤Ë¡Ë¤Ê¤ó¤ÇÂå¤¨¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¡Ëº£Æü¤Î³èÌö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤à3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò0¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉÁö¤·¡ÖµÕÅ¾¤·ÊÖ¤¹¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤êÉé¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£ËüÇÈ¤Ï9ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤ËÉâ¾å¡£¡Ö´¶³Ð¤Ï¤¤¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë
¡¡¢ãµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤Î±þ½·¤Ï»Ë¾å½é¢äÂ¼ÎÓ¡Ê³Ú¡Ë¡¢ËüÇÈ¡ÊÆü¡Ë¤¬¤È¤â¤ËµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¡£Î¾·³ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Î±þ½·¤ÏºòÇ¯6·î21Æü¤ËÆ±¤¸¥«¡¼¥É¤Ç¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡Ê³Ú¡Ë¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ°ÊÍè»Ë¾å18ÅÙÌÜ¡Ê¥Ñ8ÅÙÌÜ¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¸ª½ñ¤Ä¤¤Î¼ì·®ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢60Ç¯8·î30Æü¤ÎÀ¾²¬À¶µÈ¡Ê¹ñÅ´¡á¾¡¤Á±Û¤·¡Ë¡¢°æ¾åÅÐ¡ÊÃæ¡áÆ±ÅÀ¡Ë¡¢78Ç¯7·î5Æü¤Î°æ¾å¹°¾¼¡ÊÃæ¡áÀèÀ©¡Ë¡¢³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê¿À¡áµÕÅ¾¡Ë¡¢87Ç¯4·î19Æü¤Î°á³Þ¾ÍÍº¡Ê¹¡áÀèÀ©¡Ë¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¡Êµð¡áµÕÅ¾¡Ë¤Ë¼¡¤®4ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢µÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤Î±þ½·¤Ï»Ë¾å½é¡£