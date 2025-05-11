timelesz¡¢º´Æ£¾¡Íø»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¡Ö·êËä¤á¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¤Ç¥Ï¥ó¥Ðー¥°ºî¤ê¤ËÄ©Àï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£º´Æ£¾¡Íø¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áºîÀ®¤·¤¿·ê¤¢¤¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ7¿Í¤¬Ä´Íý¥ê¥ìー¡ª
º´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¤Î3¿Í¤Ë¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤¬Ä©¤àÃÏ¾åÇÈ½é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µÆüÍË25»þ25Ê¬～25»þ55Ê¬¡Ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¯¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡È´À¡É¤¢¤ê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±´ë²è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
5·î11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½é¤ÎÎÁÍý´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥×¥íµé¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ò¤â¤Äº´Æ£¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
ÎÁÍý¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ò¤â¤Äº´Æ£¼«¤é¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤Àº£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡Ö·êËä¤á¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¡£º´Æ£°Ê³°¤Î7¿Í¤¬4¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢º´Æ£¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áºîÀ®¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¹©Äø¤ò³Æ¥Áー¥à¤¬¥ê¥ìー·Á¼°¤Ç½çÈÖ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Áー¥à¤Ï±£¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢ÇÈÍð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶ËþºÜ¤ÎÎÁÍý´ë²è¤À¡£
º´Æ£¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï7¿Í¤Î¥Áー¥àÊ¬¤±¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ò°ú¤¤¤¿·ë²Ì¡¢µÆÃÓ¡õ¾¾Åç¡¢»ûÀ¾¡ÊÁêÊý¤Ê¤·¤Ç»²Àï¡Ë¡¢¸¶¡õÃöËó¡¢¶¶ËÜ¡õ¼ÄÄÍ¤Î4ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê£·¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëº´Æ£¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°ºî¤ê¤Î¹©Äø¤ò¡Ö(1)²¼¤´¤·¤é¤¨¡×¡Ö(2)¥¿¥Íºî¤ê¡×¡Ö(3)·ÁÀ®¡õ²ÐÆþ¤ì¡×¡Ö(4)¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹ºî¤ê¡×¤Î4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿¥ì¥·¥Ô¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤·¤¿¡û¡û¤òßÖ¤á¤ë¡×¡Ö¡û¡ûÆù¡Ê300¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¡û¡û¡Ê¾®¤µ¤¸2Ê¬¤Î1¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Í¤ë¡×¤Ê¤É¡¢´Î¿´¤ÊÉôÊ¬¤¬·ê¤¢¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨º£²óº´Æ£¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È²¦Æ»¡É¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤âºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÄêÈÖ¤ÎÎÁÍý¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î·êËä¤á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¡ÈÎÁÍýÊÐº¹ÃÍ¡É¤ÎÄã¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¡¢¡ÖÎÁÍýÎò¤Û¤Ü¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¾¾Åç¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆÀ°ÕÎÁÍý¤ÏÌÀÂÀ»Ò¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Î»ûÀ¾¡¢¡ÖÎÁÍýÎò7Ç¯¡×¤Î¸¶¡¢¡ÖÆÀ°ÕÎÁÍý¤ÏÆù¤¸¤ã¤¬¡×¤ÎÃöËó¡¢¡ÖÆÀ°ÕÎÁÍý¤ÏÀ¸Õª¾Æ¤¡×¤Î¶¶ËÜ¡¢¡ÖÎÁÍýÎòÌµ¤·¡×¤Î¼ÄÄÍ¤È¡¢ÎÁÍý¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£
¤À¤¬Á´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡ÈÄ¶¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡É¤òºî¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤à7¿Í¤ò¡¢º´Æ£¤¬´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ÎÆþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¿ー¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢7¿ÍÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¡ÖÉáÃÊÎÁÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢·êËä¤á¤Î¥ïー¥É¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯´Ö°ã¤¨¤ë¼Ô¡¢Ã¯¤â¤¬ÌÜ¤òµ¿¤¦¤Û¤É¤ÎÂç¼ºÂÖ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ô¤â¸½¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Àè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°ºî¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê7¿Í¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÊÌ¼¼¤«¤é¸«¼é¤ëº´Æ£¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤ÆÁ´¹©Äø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢8¿Í¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃå¤¡¢¤¤¤¶¼Â¿©¡£º´Æ£¤Ï¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÏ³¤é¤·¡¢°ìÆ±¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â°ìÀÆ¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£7¿Í¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÎÌ£¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡©
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù
05/11¡ÊÆü¡Ë25:25～25:55
½Ð±é¡§timelesz¡Êº´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ë
¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/