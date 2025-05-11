±É¸ÏÀ¹¿êŽ¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶Ž£"´ØÀ¾¤ÎÍº"¤¹¤éÇË»º¤Î¶¥Áè»Ë
ÂðÇÛ¥Ô¥¶¶È³¦¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢±É¸ÏÀ¹¿ê¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼²¦¼Ô¤¬»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿¤Ï¥Ô¥¶¡¼¥é¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Öº£Ìë¤Ï¥Ô¥¶¤ë¡©¡×¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢CM¤Î½Ð¹ÆÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡ÖÂðÇÛ¥Ô¥¶¶È³¦¡×¡£
1960Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡×¤¬Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ËÆüËÜ1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿1985Ç¯¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½40Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¹ñÆâ¤ÎÂðÇÛ¥Ô¥¶Å¹ÊÞ¤ÏÌó2500Å¹¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤À¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢¶¥Áè¤Î¹½¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ß¥ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤«¤é40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÂðÇÛ¥Ô¥¶¶È³¦¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö3¶¯¡Ê¥É¥ß¥Î¡¢¥Ô¥¶¡¼¥é¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¶¯¤ß¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¶È³¦¤ÎÊÑ²½¡¢¤¢¤é¤¿¤ËÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎÂðÇÛ¥Ô¥¶¡¦½ø»Ë¡Á¡ÖµÒÀÊ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬±ØÁ°¥Þ¥Ã¥¯¤Î4ÇÜ¡©¡×
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦Á°¤«¤é¡¢¼êÄó¤²È¢¤Ç¤½¤Ð¡¦Ð§Êª¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö½ÐÁ°¡×¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö½ÐÁ°¡×¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Ô¥¶ÇÛÃ£ÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¦¼«Å¾¼Ö¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤Ð¡¦Ð§Êª¤Ê¤É¤Î½ÐÁ°¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÂðÇÛ¥Ô¥¶¡×¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢ÊÝ²¹¥Ð¥Ã¥°¤ä¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ô¥¶¤ò¾Æ¤Î©¤Æ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥ÄÄó¶¡¤ÎÍÆ°×¤µ¡×¡¢¤«¤Ä²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Ê¤É¡ÖÂç¿Í¿ô¤Î¥·¥§¥¢¤ËºÇÅ¬¡×¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Þ¤ººî¤é¤Ê¤¤¥Ô¥¶¤òÍê¤à¤È¤¤¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢´¶¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶1¹æÅ¹¤Ï³°¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¼ã¤¤Å¹°÷¤¬ÀìÍÑ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁÇÁá¤¯¥Ô¥¶¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£1982Ç¯¸ø³«¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ØE.T.¡Ù¤Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¿©Æ²¤Î½ÐÁ°¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¤¢¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤¿Å¹¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤äÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤Î¶Ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÃ±²Á¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶1¹æÅ¹¡Ê·ÃÈæ¼÷Å¹¡Ë¤Ï¡¢±ØÁ°¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤¹¤é·î¾¦600Ëü¡Á700Ëü±ß¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢²¿¤È·î¾¦3000Ëü±ß¤òµÏ¿¡£
¤·¤«¤â¡¢ÂðÇÛ¤Ê¤Î¤ÇµÒÀÊÀßÃÖ¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢Î¢Ï©ÃÏ¤Î¶Ë¾®¡¦³Ê°ÂÊª·ï¤Ç¤â¾¦Çä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë³Æ¼Ò¤¬Èô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤Ìõ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¡Ä¡Ä¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
ÇÆ¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Àè¶î¼Ô¡Ö¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡×¥«¥®¤Ï¿©ºà»ÅÆþ¤ì
ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤Î³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÉáµÚ¤Ë¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤òÍ×¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö½é´üÅê»ñ¡¦¿©ºàÄ´Ã£¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Î¥Ð¥¤¥¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤º¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶Å¹¤Î³«Å¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡ÖÊÝ²¹¥±¡¼¥¹ÉÕ¤3ÎØ¥Ð¥¤¥¯¡Ê¥Û¥ó¥À¡¦¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤Ï¿·¼Ö¤Ç50Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¡×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¼°¥³¥ó¥Ù¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ö¥ó¡×¡Ê2ÃÊ¼°¤À¤È1000Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¡ÖÀ¸ÃÏ¤òÎý¤ë¥Ô¥¶¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ê¥ß¥¥µ¡¼¡Ë¡×¡ÖÊÝ²¹¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡£
ÂðÇÛ¥Ô¥¶°Ê³°¤Ç¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤È³Ê°Â¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡¢¤«¤ÄÀ¸ÃÏ¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¤¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¸Ë¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Î¥Ô¥¶¥½¡¼¥¹¡¦¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¶¡µë¤ò¡Ö¥¸¥§¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¡¼¥º¡×¡Ê¸½ºß¤Î¡Ö¥Ç¥ë¥½¡¼¥ì¡×¡Ë¤¬¼ê¹¤¯Ã´¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÆ±¼Ò°Ê³°¤Ç¤Ï»ÅÆþ¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¿©ºà¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¨¥à¤ÎÈæ²Å¼ÒÄ¹¤È¥¸¥§¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¡¼¥º¤ÎÂç²Ï¸¶°¦»Ò¼ÒÄ¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤¬¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ç¤ÎÌª·î´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
Àè¹Ô¼Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êµý¼õ¤·¤¿¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÄ¾±Ä¼çµÁ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥ß¥Î¤Î½ÐÅ¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÃÙ¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤ÉÂðÇÛ¥Ô¥¶Å¹¤Ï¿Ê½Ð¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤â»÷¤¿¡Ö³éË¾¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ô¥¶¡¼¥é¡¢¢ö¥¨¥Ã¥Ó¥Þ¥è¥Þ¥è¥¨¥Ó¥Þ¥è¡Á ¤âÎ©ÇÉ¤ÊÀïÎ¬¡ª
¥Ô¥¶¡¼¥é¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Ê¡×¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¥Ï¡¼¥Õ¡¡À¸ÃÏ¤Ï¥Ï¥ó¥É¥È¥¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆÈÁö¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤òÁê¼ê¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥¥ê¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¡ÊÌÜÇòÅ¹¡Ë¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜ¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¶¡¼¥é¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¥Ô¥¶¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥Ý¥Æ¥È¤ä¥¨¥Ó¥Þ¥è¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ô¥¶¤ò¼¡¡¹¤È³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¦³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¬ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡ÖÀõÌî²°¡×¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤È¤Ï°ã¤¦À¸ÃÏ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢3¶¯¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¼Ò¤È¹ñÆâ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¡×¤â¡Ö¥¸¥§¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¡¼¥º¡×¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡ÊKFC¡¦Âç²Ï¸¶µ£¼ÒÄ¹¤ÈÂç²Ï¸¶°¦»Ò¼ÒÄ¹¤¬É×ÉØ¡Ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡Ö¥É¥ß¥Î¤È¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤ÎÌ£¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿©ºà¤¬¶¦ÄÌ¤À¤«¤é¡©¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¥Ô¥¶¡¼¥é¤Ï¡¢Ì£¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ê¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¡Ö¶È³¦ÂèÆó¤ÎÀè¶î¼Ô¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ô¥¶¡¼¥é¤Î¥Ð¥¤¥¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ô¥¶¡¼¥é¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¡°ø¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¡×¤À¡£Æ±¼Ò¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿1991Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÅ¸³«¡¢10²¯±ßÃ±°Ì¤ÎÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ½Ü¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ëCM¤òÂçÎÌÅê²¼¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥¶¡¼¥é¤òÁÏ¶È¤·¤¿ÞÉÌî½¨Â§»á¡Ê¸½¡§¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ØE.T.¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Î»²²Ã¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î¥É¥ß¥Î¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¼çµÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÃÇ¤é¤ì¡¢¥Ô¥¶¡¼¥éÁÏ¶È¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤·ÞÉÌî»á¤¬¥É¥ß¥Î¿Ø±Ä¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö1993Ç¯100Å¹¡¢ÍâÇ¯200Å¹¡¢1997Ç¯¤Ë400Å¹¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¡¦Çä¤ê¾å¤²¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥¶¡¼¥é¤ÎÌö¿Ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥Ô¥¶¤Î¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤¬ÇÜÁý¤·¤¿º¢¡¢ÅÔÆâ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é¡×¤Ç¥¯¥ë¡¼¡ÊÇÛÃ£¡¦Ä´Íý¤òÃ´¤¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¡Ë¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¥²¥Ã¥Ä¡×¡ÊÆù·Ï¥Ô¥¶¡Ë¡Ö¥¸¥ç¥¤¥º¡×¡Ê¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¦À¸¥Ï¥à¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¶¥¹çÅ¹¤Î¾¯¤Ê¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÇÛÃ£Àè¤Î¥²¥¤¥Ð¡¼¤ÇÆ¹¾å¤²¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£
ÃÏÊýÉáµÚ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡Ö¥Ô¥¶¥«¥ê¡×Ã¦ÂàÁÈ¤¬ÃÏÊý¤Ë¡ÖÂðÇÛ¥Ô¥¶¡×¤ò¹¤á¤¿
¥Ô¥¶¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡Ê²èÁü¡§¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ä¥Ô¥¶¡¼¥é¤Î½ÐÅ¹¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¶¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡×¤¬¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤ÎÉáµÚ¤Ë¡¢¡É¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÉÀäÂç¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¤ÏÂß¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¡ÖÍ§¡õ°¦¡×¤ÎÉû¶È¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ô¥¶¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ·î¾¦680Ëü±ß¡¦¾¦·÷2km¡¦2Ëü5000À¤ÂÓ¡¢¥Ð¥¤¥¯6¡Á8Âæ¡×¡Ê1997Ç¯9·î30Æü¡Ö³°¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¿·Ê¹¡×¤è¤ê¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¼Ò¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¡¢CD¤ÎÂæÆ¬¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î¿êÂà¤Ç·Ð±Ä¤¬·¹¤¤¤¿¡ÖÍ§¡õ°¦¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼¤¬°ìÀÆ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÀè¤¬¤±¤Æ400Å¹¤òÆÍÇË¡£Á´¹ñ¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3¶¯¤¬Ì¤¿Ê½Ð¤ÎÃÏ°è¤òÁí¼è¤ê¤¹¤ë¡¢¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡ÖËÜÉô¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ë¥½¡¼¥¹¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÄ´Ã£Àè¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¹ÆÈ¼«¤Ç³«È¯¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¤·¤Æ¤Îµá¿´ÎÏ¤òµ¿¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¿ô¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯³ÆÃÏ¤Ç¡ÖR¼Ò¡ÊÆÁÅç100Å¹¡Ë¡¢P¼Ò¡ÊÆÊÌÚ11Å¹¡Ë¡¢J¼Ò¡ÊÀéÍÕ10Å¹¡Ë¡¢M¼Ò¡ÊÊ¡²¬8Å¹¡Ë¡×¡ÊÀè½Ò¤Î¡Ö³°¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¿·Ê¹¡×¤è¤ê¡Ë¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼Ã¦Âà¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ô¥¶¥«¥ê¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÀßÈ÷¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Å¹Ì¾¤À¤±ÊÑ¤¨¤¿ÆÈ¼«¤ÎÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥Ã¥È¡×Å¹ÊÞ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¶¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¬¡ÖÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤Ê¾¦·÷¤Ç¤âÂðÇÛ¥Ô¥¶¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤»¤¤¤«¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¡Ö¸µ¡¦¥Ô¥¶¥«¥ê¡×°Ê³°¤Î¾®µ¬ÌÏ¡¦ÆÈ¼«¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÃÏÊý¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ËÜ¶Ú¤«¤é¤Ï³°¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸ÄÀÅª¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¿©ºà¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ó.¥Õ¥©¡¼¡×¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅ¹¤«¤é¶ÈÂÖÅ¾´¹¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥³¡¼¥ó¥º¡×¡¢Åì³¤·÷¤Ç¤Ï¡ÖÂçÌ¾¸Å²°¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥¥ã¥é¤¬¶¯¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¥¢¥ª¥¡¼¥º¡¦¥Ô¥¶¡×¡¢Ãæ»Í¹ñ¤Ç¤ÏS¥µ¥¤¥º¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡ÖSS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¡×¤¬¤ª¼êº¢¤Ê¡Ö¥Ô¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥Ã¥È¡×¡¢¶å½£¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÁª¼êCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¥Ô¥¶¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£
¥Û¡¼¥¯¥¹Áª¼ê¤Ë¤è¤ëCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥¯¥Ã¥¯¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¡¢3¶¯¤ÎÃÏÊý¿Ê½Ð¤Ç¶îÃà¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£ÂðÇÛ¥Ô¥¶¶È³¦¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢3¶¯¤Î²ÉÀê²½¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤È¥É¥ß¥Î¡¢¤Ê¤¼¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡©
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2020Ç¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥³¥í¥Ê²Ò¡É¤Ç¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¶È³¦¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿¡£³°½Ð¤äÇã¤¤Êª¤Îº¤Æñ¤µ¤«¤é¥Õ¡¼¥ÉÂðÇÛ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼ûÍ×¤¬·ãÁý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î°û¿©¶ÈÂÖ¤ÏµÞ¤ËÇÛÃ£¤ÎÂÎÀ©¤ò³È½¼¤Ç¤¤ëÌõ¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¤â¤È¤â¤ÈÇÛÃ£¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¾¦µ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
3¶¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅþÍè¤·¤¿ÆÃ¼û¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òºÇ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï2020Ç¯3·î´ü¤Î263²¯±ß¤«¤é¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ï335²¯±ß¤Ë¾å¾º¡£Å¹ÊÞ¿ô¤â2022Ç¯¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×Çã¼ý¸å¤Ë600Å¹¤ËÅþÃ£¡£Çä¤ê¾å¤²¡¦½ÐÅ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬È¼¤Ã¤¿À®Ä¹¤Ç¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¶¡¼¥é¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ç¶È³¦2°Ì¤ËÉâ¾å¤Ç¤¤¿¡£
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Î¼êÅÏ¤·¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸1000Å¹¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2000Å¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÅ¹ÌÜÉ¸¤Î¤â¤ÈÅ¹ÊÞ¿ô¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÆÃ¼û¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿400Å¹¤â¤Î½ÐÅ¹¤Ç¡¢1000Å¹¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤·¤«¤·½ÐÅ¹¤¢¤ê¤¤ÎÌÜÉ¸¼«ÂÎ¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²áÂç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¹ñÆâ172Å¹¤ÎÉÔºÎ»»Å¹ÊÄÅ¹¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë²òÀâ¤·¤¿Á°ÊÔµ»ö¡ÖÂçÎÌÊÄÅ¹Ž¢¥É¥ß¥Î¥Ô¥¶Ž£ÊÄÅ¹¥É¥ß¥Î¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤«¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤ÎÉé¤±ÁÈ¤Ï¡¢Âç¼ê¤È¤ÎÊª·ï¡¦¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¡¢ÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡Ö3¶¯°Ê³°¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á´À¹´ü¤Ë300Å¹¶á¤¯¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿´ØÀ¾¤ÎÍº¡Ö¥·¥«¥´¥Ô¥¶¡×¤Î¼«¸ÊÇË»º¡Ê2023Ç¯3·î¡Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¾¡Éé¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿½ÐÅ¹ÈñÍÑ¤Î¼ÚÆþ¶â¤È¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ç°ìµó¤Ë¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤òºï¤é¤ì¡¢Uber Eats¤Ê¤É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¶¥Áè¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤º¡Ä¡Ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÆÃ¼û¤Ï¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¡È½ô¿Ï¤Î·õ¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¦¡¼¥Ð¡¼¡¦½ÐÁ°´Û¡Ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼Á´À¹´ü¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥Ô¥¶¡£´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÂðÇÛ¥Ô¥¶¶È³¦¤Îº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇUber Eats¡¦½ÐÁ°´Û¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ô¥¶°Ê³°¤ÎÂðÇÛ¥Õ¡¼¥É¤È¤Î¶¥Áè¡×¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Þ¤ä¥Ô¥¶°Ê³°¤Ë¤â¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¤´ÈÓ¤â¤Î¡¦ÌÍÎà¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ê¤É¤¬²¿¤Ç¤âÆÏ¤¯¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥¶¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹âÃ±²Á¤Ê¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÂðÇÛ¥Ô¥¶³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥Ô¥¶°Ê³°¤Î¼õÃíÁý²Ã¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ô¥¶¥À¡¼¥Î¤ÎÐ§Êª¡¢¥Ô¥¶¡¦¥¦¥¤¥ê¡¼¤ÎÊÛÅö¤Ê¤É¡¢¥Ô¥¶°Ê³°¤ò¼è¤ê°·¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤Ç¤â²È¤ËÆÏ¤¯¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¶²°¤¬ÊÒ¼ê´Ö¤Çºî¤Ã¤¿Ð§¤è¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤ÎÐ§¤Î¤Û¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¡Ö¥Á¡¼¥º¤È¾®ÇþÊ´¤ÇÎý¤Ã¤¿À¸ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Ô¥¶¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËèÆüÍê¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÃíÊ¸¤ÎÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Ã±²Á¤ò³Í¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«¡£¤Þ¤¿Àè¶î¼Ô¤Î¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ï´¬¤ÊÖ¤¹¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö°ìµ¤¤Ë172Å¹¤âÊÄÅ¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÊÄÅ¹¥É¥ß¥Î¡×¡¡¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤¬¹ñÆâ¤Î2³ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¡£¡ÉÊÄÅ¹¥É¥ß¥Î¡É¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËµÞÂ®¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÂçÎÌÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡×¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÉðÏÂÂ¿ºÈ¤µ¤ó¤¬¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë