ÁÔÀä¤ÊÍðÂÇÀï¤òÂçÃ«æÆÊ¿¤¬·è¤á¤¿¡ªÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤¿ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í
¡ã2025Ç¯5·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ÂÐ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ¡÷¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£2ÀïÏ¢Â³¤Î12¹æ3ÅÀËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£
»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÍðÂÇÀï¤ò14-11¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
8-11¤È3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿9²ó¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÌµ»à¤«¤éÅÜÅó¤Î4Ï¢ÂÇ¤Ç11-11¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1»à°ìÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè6ÂÇÀÊ¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹6ÈÖ¼ê¡¦ÊÑÂ§±¦ÏÓ¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò°ìÁ®¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ÆÎ¾¼ê¤ÇËüºÐ¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤µ¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï3Æü¤Î¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨6ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨¤ò.304¤È¤·4·î9Æü°ÊÍè¤Î3³äÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥³¥á¥ó¥È
ーー ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï
ÆÃ¤Ëµå¼ï¹Ê¤é¤º´Å¤¤µå¤¬Íè¤¿¤é¿¶¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
ーー Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿Í×°ø
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òºÇ¸å¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー ÁÔÀä¤ÊÍðÂÇÀï¤Ç¤·¤¿
²¿²ó¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ºÇ½éÂ¿¤¯ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯Å¸³«¤âÇ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤³¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤ÆÍÞ¤¨¤ëÅ¸³«¤âÇ®¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¡£
ーー ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¨¤ëÂÇµå¤Ç¤·¤¿¡£
ーー ¤Ä¤Ê¤¤¤À9²ó¡¢ºÇ¸å·è¤á¤ëµ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¡©
ËÜÅö¤ËÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ºÇ¸å¤ÏËÍ¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤¬9²ó¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥·ー¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î°ìÂÇ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤¾¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¿¥¤¥²ー¥à¤Ê¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÊì¤ÎÆü¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë
¤Þ¤ÀÊì¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍýÌðÍý¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó´¶¼Õ¤·¤Æ¤ì¤ÐÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
´Ú¹ñ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÂç¥¹¥¿ー¤À¤«¤é¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ï¤Þ¤À²ò¶ØNG ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÉª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£¥Áー¥à¥É¥¯¥¿ー¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×