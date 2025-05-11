ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬12ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡ÌÚ²¼1¼ºÅÀ´°Åê¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î1¾¡¤è¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ1¤Ç¤Î1¾¡¤ÎÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡þ½Õµ¨¹â¹»ÌîµåÊ¼¸ËÂç²ñ·è¾¡¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©2-1ÊóÆÁ³Ø±à¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¡¡ÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥í¡Ë
¡¡10Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç½Õµ¨Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¼¸Ë¤Ç¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬ÊóÆÁ³Ø±à¤È¤Î·è¾¡¤òÀ©¤·¡¢2012Ç¯°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤Î½©½ÕÏ¢ÇÆ¤Ï81Ç¯½Õ°ÊÍè44Ç¯¤Ö¤ê¡£ºÇÂ®147¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2²ó¤ËÈïÃÆ¤·¤¿¥½¥í¤Î1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë´°Åê¾¡Íø¤ÇÄºÅÀ¤ËÆ³¤¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î1¾¡¤è¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ1¤Ç¤Î1¾¡¤ÎÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤Îºå²¼Îú¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦ÉªÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢º£½ÕÁªÈ´¤ÇÇØÈÖ11¤À¤Ã¤¿ÌÚ²¼¤¬¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¡£Á´5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ23²ó1/3¡¢¼«ÀÕÅÀ1¡ÊËÉ¸æÎ¨0¡¦39¡Ë¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£ÁªÈ´¤Ç¤Ï¹Åç¾¦¡Ê¹Åç¡Ë¤È¤Î2²óÀï¤Ç5²ó6¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¡ÖºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÅêµå¤¬É¬Í×¡×¤ÈÇÛµå¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¡¢¶áµ¦Âç²ñ½©½ÕÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë