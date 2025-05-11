ÃÏÊý¥ª¥±¤Ï¡Ö¿´¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÄÇ½ÅÐ¤ÎÈïºÒ¼Ô¡Ö¥¸¡¼¥ó¤È¤¤¿¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ë£´£°³ÚÃÄ¤¢¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡£
¡¡Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ë£±£¸³ÚÃÄ¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏÊý¤Ë¤â£²£²¤Î³ÚÃÄ¤¬³èÆ°¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï£±£¹£´£µÇ¯¤Ë·²ÇÏ¸©¤Ç¡ÖÃÏÊý³ÚÃÄÂè£±¹æ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ£¸£°Ç¯¡£ÂçÅÔ»Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ½¸µÒÎÏ¤ËÉÔÍø¤ÊÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²»³Ú¤ÇÃÏ°è¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¡¡°ÖÌä¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é
¡¡ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç£´·î£¶Æü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¶âÂô¡Ê£Ï£Å£Ë¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¡ÖÉü¶½±þ±ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿»ÔÌ±¤éÌó£´£°£°¿Í¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè£·ÈÖ¤Ê¤É¤Î±éÁÕ¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶âÂô»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯£Ï£Å£Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î°ÖÌä¸ø±é¤ä¡¢´óÉÕ¤òÊç¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¤òÁ´¹ñ¤Ç£·£°²ó°Ê¾å³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼î½§»ÔÆâ¤Ç¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÏ¿Ì¸å½é¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Î²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹ÏÂÅè¼þ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê£·£·¡Ë¤Ï¡Ö²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¡¼¥ó¤È¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
³èÆ°¼ýÆþ¡¡¹â¤¤¸øÅª»Ù±ç³ä¹ç
¡¡¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï£±£¸À¤µª¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¾²¤¤Î²»³Ú¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌÀ¼£´ü¤Î£±£¹£±£±Ç¯¡ÊÌÀ¼££´£´Ç¯¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡Ö¤¤¤È¤¦¸âÉþÅ¹¡×¡Ê¸å¤Î¾¾ºä²°¡Ë¤¬¿·Å¹ÊÞ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤Ë¾¯Ç¯²»³ÚÂâ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸½ºß¤ÎÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ç¡¢Ì±´Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£´£µÇ¯ÁÏÀß¤Î¹âºê»ÔÌ±¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ê¸½¡¦·²ÇÏ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡Ë¤¬ºÇ¤â¸Å¤¤¡£Ê¸²½¤òÄÌ¤¸¤¿Àï¸åÉü¶½¤Î¿ä¿Ê¤¬ÀßÎ©ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÏ¢ÌÁ¤Ë¤Ï¡¢Àµ²ñ°÷¤È½à²ñ°÷¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ¤Î£´£°³ÚÃÄ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´³ÚÃÄ¤Î»ö¶È³èÆ°¼ýÆþ¤ÏÌó£²£¸£³²¯±ß¡££µ£´¡ó¤Ï¡Ö±éÁÕ¼ýÆþ¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Î£±£±³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£ÃÏÊý¤Î³ÚÃÄ¤Ï±éÁÕ¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¡Ö¸øÅª»Ù±ç¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Î³ÚÃÄ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥Ð¥Ã¥Ï¤ä¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤éÂçºî¶Ê²È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ÏÌó£±£³£°¤Î³ÚÃÄ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸øÅª»ñ¶â¤¬¼ç¤Ê¼ýÆþ¤ÎÃì¡£°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÌ±´Ö¤«¤é´óÉÕ¤òÊç¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î³Æ³ÚÃÄ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë±éÁÕ²ñ¤ÎÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¤Î¸ø±é¿ô¤ÏÌó£²£³£°£°²ó¤Ç¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î£±£¸Ç¯ÅÙ¤«¤é·×Ìó£±£¶£°£°²ó¸º¡£±éÁÕ¼ýÆþ¤ÏÆ±Ç¯ÅÙ¤«¤é£¶£³²¯±ß¤â¸º¤ê¡¢¹ñ¤Î¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë³ÚÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î·Ð±Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¶áÆ£¹¨°ì¡¦Î©Ì¿´ÛÂç¶µ¼ø¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÄó·È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ¶â¸»¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¡¢¾®¸ý¤Î»Ù±ç¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÆÈ¼«¿§ÂÇ¤Á½Ð¤¹
¡¡ÃÏÊý¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·²ÇÏ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ï¡¢Ìî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¿¹¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ò£±£¹£·£¸Ç¯¤«¤éÌóÈ¾À¤µªÂ³¤±¤ë¡£¹âºê»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤¬¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤ò¹¤²¤Æ¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤òÄ°¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ï£Å£Ë¤Ç¤Ï¡¢»Ø´ø¼Ô¤Î¹¾å½ß°ì¤µ¤ó¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¸°È×¡Ê¤±¤ó¤Ð¤ó¡Ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤òÊÒ¼ê¤Ë°û¤ß²°¤ò½ä¤Ã¤Æ±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤ÎÃÄ°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ç£Ð£Ò³èÆ°¤Ë¤¤¤½¤·¤à¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÏÆñ¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö£Ï£Å£Ë¤òµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡Ø¿´¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¹¾å¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ËÆ±Ï¢ÌÁ¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î³Ø¹»Ë¬Ìä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£Á°ÅÄ±Ò»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê£¸£±¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Î´¶Æ°¤¬£²£°Ç¯¸å¡Ê¤Î»Ù±ç¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¶áÆ£¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÊ¸²½ÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ²ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¡£