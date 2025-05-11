°õ¥Ñ¡¢ÁÐÊý¤Î¡ÖÄäÀï°ãÈ¿¡×¼çÄ¥¡¡Ìµ¿Íµ¡¤Ë±þÀï¤ÈÊóÆ»
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¡¢¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤¬ÄäÀï¤Ç¹ç°ÕÄ¾¸å¤Î10ÆüÌë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥ß¥¹¥ê³°Ì³¼¡´±¤Ï¶ÛµÞ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤¬¡Ö¤³¤³¿ô»þ´Ö¤Ç¹ç°Õ°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÄäÀï¤ÎÃé¼Â¤ÊÍú¹Ô¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤¬°ìÉôÃÏ°è¤ÇÄäÀï¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¸å¤ÎÌë´Ö¤ËÎ¾¹ñ¤Î·¸ÁèÃÏ¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥ÉÂ¦»ÙÇÛÃÏ°è¤ËÌµ¿Íµ¡¤¬ÈôÍè¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¹â¼ÍË¤¤Ë¤è¤ë±þÀï¼Í·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÓ¤ÇÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÅªÈï³²¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥¹¥ê»á¤Ï°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡Ö¹ñ¶¤ä¼Â¸ú»ÙÇÛÀþ¤Î¿¯ÈÈ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï·³¤¬¶¯ÎÏ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó³°Ì³¾Ê¤Ï°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ë¤è¤êÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¡Ö¸½¾ì¤ÎÉôÂâ¤ÏÍÞÀ©¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£