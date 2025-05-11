´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡¡¡È¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡É¤ò¼Î¤Æ¤¿6²ó¤Îºå¿À¡¡³Î¼Â¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿1ÅÀ¤¬¾¡ÇÔ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2-0ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ú´ØËÜ¸ÂÀÏº¡¡»ëÅÀ¡Ûºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤Ë¡¢Ãæ¼´ÂÇÀþ¤¬±þ¤¨¤¿¡£1¡½0¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÏÃæÌî¤Ë¼ê·ø¤¯Á÷¤é¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î2°ÂÂÇ¤Ç¹â¶¶¹¨¤Ëº£µ¨ÄÌ»»5ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤Î¹¥ÁêÀ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£¤·¤«¤â¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¡£»ÍµåÁÀ¤¤¤ä¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç¹¥µ¡³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¿§µ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢µ¾ÂÇ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹Æ±»Î¤ÎÅê¼êÀï¡¢Ê£¿ôÆÀÅÀ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢1ÅÀ¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤ÎÆó¥´¥í¤Ç2»à»°ÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±¤¬º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£Êá¼ê¡¦ÌÚ²¼¤ÎÇÛµå¤È¡¢¹â¶¶¹¨¤ÎÀ©µå¤Ç´°àú¤ÊÅêµå¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢³°³Ñ¹â¤á¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ´Å¤¤µå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±¤Î¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¡£»Íµå¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÑ²½µå¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎÂç»³¤Ë¤â»Íµå¤Ç¡¢2»àËþÎÝ¤Ç¾®È¨¾¡Éé¤Ç¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÆÀÅÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÆü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁªÂò¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ï¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¤ò¼Î¤Æ¤Æ1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¾¡ÇÔ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÂç¤¤Ê1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë