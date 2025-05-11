µð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×£±£°¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡¡º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î¼ºÅÀ¤â¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÖÆ±¤¸Áê¼ê¤Ë¡Ä¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡¼£³µð¿Í¡Ê£±£°Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÂçÀª¤ÏÊ®¤½Ð¤¿´À¤ò¿¡¤¤¡¢·ý¤ò°®¤êÄù¤á¤¿¡££³¡½£±¤Î£¸²ó¡£ÌÐÌÚ¡¢¸Å²ì¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÈºÇÂ®£±£µ£·¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç£²»à¡£ÂåÂÇ¡¦ËÌÂ¼Âó¤ËÃæÁ°°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯Éð²¬¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤â´äÅÄ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÆ±ÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£±£°¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤â¡¢£´·î£±£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¤Îº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î¼ºÅÀ¤Ë¡ÖÆ±¤¸Áê¼ê¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡££±£°¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£µÍ¤á¤Î´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë£¸²ó¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¡£¤À¤¬¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ÇµåÃÄµÏ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Èºòµ¨¤Þ¤Ç·×£¸£°¥»¡¼¥Ö¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢³Ñ»°ÃË¤È¥¯¥ë¡¼¥ó¤ÎµåÃÄºÇÂ¿£¹£³¥»¡¼¥Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ²»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³«ËëÁ°¤Ë¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥ë¥É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¡×¤ÈºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ»ØÎá¤ò½Ð¤µ¤ì¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀè¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ì¸Ä°ì¸ÄÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÌÀÆü¤Ï»à¤ó¤Ç¤âÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¡£Ç®¤¤»×¤¤¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹þ¤á¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë