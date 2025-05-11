µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã¡¢£±£µÆüÁ°¤Ë¤Ï¤É¤óÄì¤Î£³·³¤À¤Ã¤¿£²£°ºÐ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×µ®½Å¤Êº£µ¨£±¹æ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡¼£³µð¿Í¡Ê£±£°Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤ËÂÔË¾¤Îº£µ¨£±¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Çº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¡¢º£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÆÃÂçÃÆ¤òÃæ±Û¤¨¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÉÔ¿¶¤Ç°ì»þ£³·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î°ÊÍè£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤òÂè£¹£³Âå£´ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤¿ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢£²ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ãÎÓ¤Î£³¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡£Æ±ÅÀ¤Î£´²ó¤Ë¤â¼ãÎÓ¡¢µÈÀî¤ÎÏ¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¡¢·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤é¤·¤¤¡¢Á´¿È¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¹â¤á¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤¬¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¡¢Ãæ·øº¸¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²óÀèÆ¬¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¡¢º£µ¨½é°ÂÂÇ¤ò£±¹æ¥½¥í¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢É÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Þ¤Ç£³·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡££³·³Íî¤Á¤·¤¿£±£µÆüÁ°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤É¤óÄì¤È¸À¤¨¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡££²·³Àï¤ÇÂÇÎ¨£°³äÂæ¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤ËÏ³¤é¤¹¤Û¤É¤ÎÉÔ¿¶¤Ç£´·î£²£µÆü¤Ë£³·³¹ß³Ê¡££±·³·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ÙÇÛ²¼Ìî¼ê¤Ç¤Ï°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£²¼¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡£´·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢ìÅÍß¤Ë¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡£ÄÌ»»£²£°£°£¶°ÂÂÇ¤ÎÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢Í··â¼ê¤ÎÆ¬¾å¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¡£¸¶Á°´ÆÆÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ï£±ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇÄ´»Ò¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÀõÌî¤ËµÕÊý¸þ¤òÁÀ¤¦ÂÇ·â¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¿´¹½¤¨¤òÀâ¤«¤ì¤¿¡£¡Öº£¸å¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÀäÂÐ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤í¤¦¡£¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ìÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½õ¸À¤Ï¡¢Çº¤á¤ë¼ã¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡££³·³¤Ç¤Ï£·Àï¤ÇÂÇÎ¨£´³ä£¸Ê¬¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¡£¤³¤Î£±£±Æü´Ö¤¬³Î¤«¤ËÀõÌîæÆ¸ã¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î°ÊÍè£´¿ÍÌÜ¤Î¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿£²£°ºÐ¤ò¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£°Ï¤ß¼èºà¤Î½ªÈ×¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤ÇÀõÌî¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¼è¤êÌá¤·¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£¶ì¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ê¬¤À¤±¡¢´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë
¢¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ¡Ä¶ÛÄ¥¤Û¤°¤·¤¿ºäËÜ¤Î¸ÀÍÕ
¡¡ÀõÌî¤Î¿´¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢É¬¤º£±·³¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡££³·³¹ß³ÊÃæ¤â£±·³Àï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ö£±·³¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Èë¤á¤¿»×¤¤¤Ï¡¢£±¹æ¥¢¡¼¥Á¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Î»Ù¤¨¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¹Ã»Ò±à¤Ê¤É¤ÎÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤Ç¤â¡¢Ê¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¡¢ºäËÜ¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡££³·³¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤±¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¡¢µµ°æÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¡Ö£³·³¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤³Ú¤Ë¤¤¤±¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀõÌî¡££²£°ºÐ¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÏÂ¡Ë