¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡¢£´£´ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÏ¢ÇÔ£±£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ê»î¹ç¤¬¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£¶¡½£±¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£°Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤¬£´£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ê»î¹ç¤¬¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¡£¾¡¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡££²Ê¬¤±¤ò´Þ¤á¡¢ºòÇ¯£¹·î£±£³Æü¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£±£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Á´°÷¤¬¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤éÀÄ¤¤¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£±ß¿Ø¤ÇºØÆ£ÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤«¤é°ìËÜ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÂ«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¡£°ìËÜ¤À¤È°ìÌÜ¤Ü¤ì¡¢¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²Ö¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÎÓ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡¢¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤Ë£³¹æ¥½¥í¡££¶²ó¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·¤Î£³ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£´ÂÇÅÀ¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀÄ¤¤¥Ð¥é¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÀµÍ··â¼ê¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÌÜ¤ò¤«¤±¤ë¼ç¼´¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥é¡£»È¤¤²ó¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡£±£²µåÃÄºÇÇ¯¾¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ÏËÍ¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥±¥Ü¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤À¤³¤È¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇº¤á¤ë£±£¶£°¥¥í±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤ÈÌÌÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤ËÁª¼ê¤ò°·¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡×¡£¼ó°Ì´ÙÍî¤âÁË»ß¡£µÇ°Æü¤òÀáÌÜ¤È¤·¡¢É¬¾¡¤ÎÍýÍ³¤òÁý¤ä¤¹¡£¡ÊÄ¹ÅÄ¡¡µü¡Ë