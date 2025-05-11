ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡È15´§¡É¡¡5·î¤ËÆþ¤êÀä¹¥Ä´¡¢ÂÇÅÀ¤Ï5°Ì¤â¡Ä·æ½Ð¤·¤¿ÆÀÅÀÎÏ¤Ç¹×¸¥
¤Ä¤¤¤ËËÜÎÝÂÇ¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡ÄÂ¾¤ÎÉôÌç¤Ï¡©
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Î9²ó¤Ë·è¾¡¤Î12¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤é¤ËÊÂ¤Ó¡¢Âç¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÇËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£5·î¤ËÆþ¤ê¡¢¼Â¤Ë8»î¹ç¤Ç5ËÜÎÝÂÇ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡È15´§¡É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï11-11¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢±¦ÏÓ¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Î4µåÌÜ¡¢Äã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó181.8¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥426¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó129.8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦°ì·â¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤Ê¤¬¤é°ìÎÝ¤ØÁö¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï²¼µ¤Î15ÉôÌç¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëº£µ¨¤â¡¢ÆÀÅÀ¤ä»Íµå¡¢ÅðÎÝ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÂÇ¿ô¡§148
ÆÀÅÀ¡§43
°ÂÂÇ¡§45
»°ÎÝÂÇ¡§4
ËÜÎÝÂÇ¡§12
»Íµå¡§26
ÅðÎÝ¡§10
Ä¹ÂÇÎ¨¡§655
OPS¡§1.063
ÂÇÀÊ¡§174
Ä¹ÂÇ¡§24
ÎÝÂÇ¡§97
·É±ó»Íµå¡§3
ISO¡ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤ò·×¤ë»ØÉ¸¡Ë¡§0.351
ËÜÎÝÂÇ¤ËÍ×¤¹¤ëÂÇ¿ô¡§12.33
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤ÈÇúÈ¯¡£5·î¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.364¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡£Ä¹ÂÇÎ¨1.000¤È¼ê¤ÎÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£4·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Ë¤Ï.260¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿ÂÇÎ¨¤â.304¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£20ÂÇÅÀ¤³¤½¥Á¡¼¥à5°Ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë