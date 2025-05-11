¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤«¡¢70Âå¤ÎÉ×ÉØ»àË´¡¡Æ±µï¤¹¤ë16ºÐÂ¹¤òÂáÊá¡¡°¦ÃÎ¡¦ÅÄ¸¶»Ô
°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¤Î½»Âð¤Ç70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»¦³²¤µ¤ì16ºÐ¤ÎÂ¹¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤ª¤È¤È¤¤ÅÄ¸¶»ÔÂçÁðÄ®¤Î½»Âð¤Î¿²¼¼¤Ç¡¢75ºÐ¤ÎÃËÀ¤È72ºÐ¤ÎºÊ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÂ¹¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»¦³²¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¼¼Æâ¤ËÁè¤Ã¤¿À×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤Î»à°ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Â¹¤ÏÁÄÉã¤ò»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Î»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£