°æ²¬¡¢KOÍ½¹ð¡¡¡ÈºÆÀï¡É¤Ï²áµî3ÀïÁ´¾¡¡¡²¦¼Ô¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÇÆüËÜ¿ÍÃË»ÒºÇÇ¯Ä¹²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¯
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé6°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¡Ê2025Ç¯5·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¤Ï²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò200¥°¥é¥à²¼²ó¤ë51¡¦9¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï2Àï¤Ö¤ê¤ÎKO·èÃå¤òÍ½¹ð¡£²áµî3ÀïÁ´¾¡¤ÈÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëºÆÀï¤Ç¡¢Ä¹Ã«ÀîÊæÀÑ¤Î35ºÐ9¥«·î¤ò¾å²ó¤ëÆüËÜ¿ÍÃË»ÒºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤Î²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÄ©¤à°æ²¬¤¬Æâ¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£É¬¤º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¤¿¤¤¡×¡£²¦¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÍÁ³Ãæ»ß¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤«¤éÌó5¥«·î¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¡²ñ¤ÇÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÌó15ÉÃ¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î²¦¼Ô¤ÏÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢°æ²¬¤ò¤Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸«²ó¤¹¤È¡Ö1²ó¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤Î±þ½·¤Ë¤Ê¤ë¡£·ì¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¸åÈ¾KO¤òÁÀ¤¦¡×¤ÈÄ©È¯¡£°æ²¬¤âÉé¤±¤¸¤È¡ÖÍýÁÛ¤ÏKO¡£ÌÀ³Î¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿®¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬Î¢ÉÕ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿ºÆÀï¤ÏÁ´¤Æ°µ¾¡¤·¤¿¡£»Õ»ö¤¹¤ë¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥µ¥é¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£½¤ÀµÎÏ¤ÏÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°é¤Æ¤¿Ì¾Çì³Ú¤¬Àå¤ò´¬¤¯IQ¤¬°æ²¬¤ÎºÆÀï¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡36ºÐ1¥«·î¤Ç²¦ºÂÃ¥¼è¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍÃË»ÒºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡×¡£Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ê°ËÅì¡¡·Äµ×¡Ë