ÁÄÉãÊì¤Î»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡Æ±µï¤Î16ºÐÂ¹ÂáÊá ½¢¿²Ãæ¤Ë½±·â¤«¡¡°¦ÃÎ¡¦ÅÄ¸¶»Ô
°¦ÃÎ¡¦ÅÄ¸¶»Ô¤Î½»Âð¤ÇÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢16ºÐ¤ÎÂ¹¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢É×ÉØ¤Î»à°ø¤¬½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄ¸¶»Ô¤Ë½»¤à¹â¹»2Ç¯¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤Ï5·î9Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢Æ±µï¤¹¤ë75ºÐ¤ÎÁÄÉã¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡¢72ºÐ¤ÎÁÄÊì¤â»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¾¯Ç¯¤ÏÁÄÊì¤Î»¦³²¤â¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤Î»à°ø¤Ï¼ó¤Î·ì´É¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¶§´ï¤Ï¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊñÃú¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤±¤É¡¢¥«¥Ã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÊQ.²ÈÂ²Ãç¤Ï¡©¡Ë¤½¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃç°¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÈ¯¸«Åö»þ¡¢¿²´ÖÃå»Ñ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï½¢¿²Ãæ¤ò½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£