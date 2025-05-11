H¡¦¥¡¼¥ëvs¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè33Àá¡Û(¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
H¡¦¥¡¼¥ë 1-2(Á°È¾1-1)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[H]¥é¥Ã¥»¡¦¥í¥¼¥ó¥Ö¡¼¥à(24Ê¬)
[¥Õ]¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó(45Ê¬+2)¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼(58Ê¬)
<·Ù¹ð>
[H]¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á(67Ê¬)
´Ñ½°:15,034¿Í
¨¦H¡¦¥¡¼¥ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤ÎÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÀèÀ©¤âµÕÅ¾Éé¤±¤Ç2Éô¹ß³Ê¤¬·èÄê¡ÄÆ²°ÂÎ§¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬½é¤ÎCL½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê!
H¡¦¥¡¼¥ë 1-2(Á°È¾1-1)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[H]¥é¥Ã¥»¡¦¥í¥¼¥ó¥Ö¡¼¥à(24Ê¬)
[¥Õ]¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó(45Ê¬+2)¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼(58Ê¬)
<·Ù¹ð>
[H]¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á(67Ê¬)
´Ñ½°:15,034¿Í
¨¦H¡¦¥¡¼¥ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤ÎÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÀèÀ©¤âµÕÅ¾Éé¤±¤Ç2Éô¹ß³Ê¤¬·èÄê¡ÄÆ²°ÂÎ§¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬½é¤ÎCL½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê!