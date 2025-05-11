¡Úµð¿Í¡Û£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î±àÅÄ½ãµ¬¤Î¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ä£³·³ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï
¢¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï¡¡»Í¹ñ£É£Ì°¦É²£°¡½£¶µð¿Í¡Ê£±£°Æü¡¦Ë·¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢»Í¹ñ£É£Ì°¦É²¤Ë£¶¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¤Î±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£¶Ã¥»°¿¶¡£Áê¼êÂÇÀþ¤Ë¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤¬£¹¿ÍÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢Êá¼ê¤ÎºäËÜÃ£¤ÈÇÛµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢»¶È¯£´°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÑ²½µå¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ÎÅÀ¤â¼ý³Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£