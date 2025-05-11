JO1¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢Êì¤ÎÆü¤ËºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¡ÖÁ´¹ñ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥Þ¤Ø¡×¸ø³«
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ë¥Õ´ë²è¡ÖPLANJ¡×¡Ê¥×¥é¥ó¥È¡Ë¤ÎÂè17ÃÆ¤È¤·¤Æ¥½¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö¥Þ¥Þ¤Ø¡×¤ò¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤Ï¥¥å¥ë¥¥å¥ë¡Ä¡ª¤³¤Ö¤·¤òÆÍ¤¯JO1Æ¦¸¶°ìÀ®
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·îËö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØLAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS¡Ù¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¤Ç¡¢½é²Î¾§»þ¤Ë¤ÏÆ¦¸¶¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤â²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ¦¸¶¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤ÎÊì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤Ø¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤à¤¤¤À¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë1¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡MUSIC VIDEO¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ¦¸¶¤Ï¡Ö¡Ø¥Þ¥Þ¤Ø¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬Á´¹ñ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÆÏ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò´Ñ¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¦¸¶¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎMV¤Ï¡¢Æ¦¸¶¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢MV¤Î¸ø³«Æü¤Ï¡ÖÊì¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë5·î11Æü¡£Æ¦¸¶¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÊì¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡ÈÊì¤Ø¤ÎºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ¦¸¶¤Ïº£·î30Æü¤Ë23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡ØBADBOYS-THE MOVIE-¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤ò¹µ¤¨¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖPLANJ¡×ºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
Âè1ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾© Elton John¡ÖYour Song¡×¥«¥Ð¡¼
Âè2ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î CNBLUE¡ÖLove Light¡×¥«¥Ð¡¼
Âè3ÃÆ¡§ÄáË¼¼®²¸ back number¡ÖÀ¾Æ£¸ø±à¡×¥«¥Ð¡¼
Âè4ÃÆ¡§Çò´äÎÜÉ± ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×
Âè5ÃÆ¡§ÂçÊ¿¾ÍÀ¸ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖMelak¡×
Âè6ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Öeasy life¡×
Âè7ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖDAYBREAK¡×
Âè8ÃÆ¡§¶â¾ëÊË³¤ Crystal Kay¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¥«¥Ð¡¼
Âè9ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖNot Puppy Love¡×
Âè10ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾©¡¦²ÏÌî½ã´î New Hope Club¡ÖJust Don't Know It Yet¡×¥«¥Ð¡¼
Âè11ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖPANCAKE¡×
Âè12ÃÆ¡§º´Æ£·Ê¸ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖBANANA¡×
Âè13ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHeart Shot¡×
Âè14ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖKnock Out¡×
Âè15ÃÆ¡§ÀîÀ¾Âó¼Â ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖCome Again¡×
Âè16ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖSinging in the rain¡×
Âè17ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥Þ¤Ø¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤Ï¥¥å¥ë¥¥å¥ë¡Ä¡ª¤³¤Ö¤·¤òÆÍ¤¯JO1Æ¦¸¶°ìÀ®
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·îËö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØLAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS¡Ù¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¤Ç¡¢½é²Î¾§»þ¤Ë¤ÏÆ¦¸¶¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤â²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ¦¸¶¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤ÎÊì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤Ø¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤à¤¤¤À¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë1¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢MV¤Î¸ø³«Æü¤Ï¡ÖÊì¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë5·î11Æü¡£Æ¦¸¶¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÊì¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡ÈÊì¤Ø¤ÎºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ¦¸¶¤Ïº£·î30Æü¤Ë23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡ØBADBOYS-THE MOVIE-¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤ò¹µ¤¨¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖPLANJ¡×ºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
Âè1ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾© Elton John¡ÖYour Song¡×¥«¥Ð¡¼
Âè2ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î CNBLUE¡ÖLove Light¡×¥«¥Ð¡¼
Âè3ÃÆ¡§ÄáË¼¼®²¸ back number¡ÖÀ¾Æ£¸ø±à¡×¥«¥Ð¡¼
Âè4ÃÆ¡§Çò´äÎÜÉ± ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×
Âè5ÃÆ¡§ÂçÊ¿¾ÍÀ¸ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖMelak¡×
Âè6ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Öeasy life¡×
Âè7ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖDAYBREAK¡×
Âè8ÃÆ¡§¶â¾ëÊË³¤ Crystal Kay¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¥«¥Ð¡¼
Âè9ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖNot Puppy Love¡×
Âè10ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾©¡¦²ÏÌî½ã´î New Hope Club¡ÖJust Don't Know It Yet¡×¥«¥Ð¡¼
Âè11ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖPANCAKE¡×
Âè12ÃÆ¡§º´Æ£·Ê¸ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖBANANA¡×
Âè13ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHeart Shot¡×
Âè14ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖKnock Out¡×
Âè15ÃÆ¡§ÀîÀ¾Âó¼Â ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖCome Again¡×
Âè16ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖSinging in the rain¡×
Âè17ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥Þ¤Ø¡×