11人組グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成が、メンバーセルフ企画「PLANJ」(プラント)の第17弾としてソロオリジナル楽曲「ママへ」をグループ公式YouTubeチャンネルで公開した。同楽曲は、1月末に開催した『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』のソロステージで初披露した新曲で、初歌唱時には豆原の目には涙が浮かび、その真摯な姿に会場の観客からも温かい拍手と感動の声が寄せられた。豆原が作詞に参加し、自身の母に向けてつづったメッセージソングとなっている。いつも支えてくれる母へ、なかなか素直に伝えられない感謝の想いを丁寧な言葉でつむいだ、愛情あふれる1曲である。

MUSIC VIDEO公開にあたって、豆原は「『ママへ』は、自分の母に向けて作った楽曲ですが、この曲が全国のお母さんにも、ちょっとでも届いたらうれしいなという気持ちで制作しました。たくさん考えて作ったのでぜひ観て聴いてもらえるとうれしいです!」とコメント。俳優としても多くのドラマや映画に出演し活躍している豆原らしく、ストーリー仕立てのMVは、豆原の幼少期の思い出を垣間見られる映像に仕上がっており、初公開となる実際の写真も織り交ぜた特別な作品となった。さらに、MVの公開日は「母の日」である5月11日。豆原は、「今日は母の日です。お母さんに感謝を伝えてあげてください!」と呼びかけ、この作品を“母への最高の贈り物”として届ける。なお、豆原は今月30日に23歳の誕生日を迎えると同時に、初主演映画『BADBOYS-THE MOVIE-』の全国公開を控え、今後の活躍にも大きな注目が集まっている。【「PLANJ」作品一覧】第1弾:與那城奨 Elton John「Your Song」カバー第2弾:河野純喜 CNBLUE「Love Light」カバー第3弾:鶴房汐恩 back number「西藤公園」カバー第4弾:白岩瑠姫 オリジナルソング「ひまわり」第5弾:大平祥生 オリジナルソング「Melak」第6弾:木全翔也 オリジナルソング「easy life」第7弾:川尻蓮 オリジナルソング「DAYBREAK」第8弾:金城碧海 Crystal Kay「恋におちたら」カバー第9弾:豆原一成 オリジナルソング「Not Puppy Love」第10弾:與那城奨・河野純喜 New Hope Club「Just Don't Know It Yet」カバー第11弾:川尻蓮 オリジナルソング「PANCAKE」第12弾:佐藤景瑚 オリジナルソング「BANANA」第13弾:木全翔也 オリジナルソング「Heart Shot」第14弾:川尻蓮 オリジナルソング「Knock Out」第15弾:川西拓実 オリジナルソング「Come Again」第16弾:河野純喜 オリジナルソング「Singing in the rain」第17弾:豆原一成 オリジナルメッセージソング「ママへ」