SAY MY NAME

韓国の7人組ガールズグループのSAY MY NAMEが、『KCON JAPAN 2025』(千葉・幕張メッセ)会期中の10日、X STAGE(SHOWCASE)に出演。MusicVoiceでは、パフォーマンス前にインタビューを実施。最新曲「ShaLala」の振付の注目ポイントなどを聞いた。

2025年3月にリリースされた2nd EP『My Name Is...』タイトル曲「ShaLala」。振付のポイントとして、リーダーのHITOMIは「ポイントはたくさんあるのですが、私のイチオシは最後のサビです。みなさんがマネをしたくなるような“シャラシャラ”とした、可愛らしい手の振付です」と紹介し、実演した。

また『KCON JAPAN 2025』で楽しみにしていたことを聞かれ、メンバーのMEIは「LOVvmE(ファンの呼称)のみなさんはもちろんですが、他のグループのファンの方やK-POPに興味のあるみなさんに私たちの魅力をお見せできることを楽しみにしていました」と笑顔で語った。

SAY MY NAMEとは

SAY MY NAMEは、JAEJOONGが手掛けるiNKODE初のガールズグループ。日本出身のHITOMI(ヒトミ)・MEI(メイ)、韓国出身のSOHA(ソハ)・DOHEE(ドヒ)・JUNHWI(ジュニ)・SEUNGJOO(スンジュ)、タイ出身のKANNY(カニー)の7人で結成し、2024年10月16日に1st EP Album『SAY MY NAME』で韓国デビュー。ファンダム名は「LOVvmE」(ロミ)。

KCONとは

CJ ENMが2012年から毎年開催し、今年で13年目を迎える世界最大級のFan & Artist Festival。世界14地域で開催されてきたKCONのオフライン累積観客数はおおよそ199万人余りに達している。