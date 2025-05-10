Çð¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüÎ©Âæ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¥´¡¼¥ë¡Ä¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î½ÅÀÕÃ´¤¦FWºÙÃ«¿¿Âç
[5.10 J1Âè16Àá Çð 2-0 ²¬»³ »°¶¨FÇð]
¡¡Á°È¾¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¡¢7ÅÙ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î¹¥¼é¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°ºÇ¾®¼ºÅÀ(¼ºÅÀ)¤ÎÇð¤È¡¢2°Ì¥¿¥¤(11¼ºÅÀ)¤Î²¬»³¤Ë¤è¤ë°ìÀï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾31Ê¬¡¢Çð¤ÎÇØÈÖ¹æ9¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿DF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Ï¡¢FW³ÀÅÄÍµÚö¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç²¬»³¤ÎÃæÈ×¤ò°ìµ¤¤ËÆÍÇË¡£²¬»³ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢PAÃæ±û¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿FWºÙÃ«¿¿Âç¤Ø¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇDF¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤ØÉâ¤«¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£Ì¾¼ê¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤âµÚ¤Ð¤º¡¢Çð¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËºÙÃ«¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡¼¡¼¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï14¥´¡¼¥ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿2023Ç¯¤ò·Ð¤¿ºÙÃ«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎFW¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ2024Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÃ´¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï6¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÉÔ¿¶¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤·¤Æ¤â(¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï)ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£2024Ç¯¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¼«²ü¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¡£ËÌÅè½¨Ï¯¤ä¹©Æ£ÁÔ¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿Çð¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö9¡×¤òÃ´¤¦ºÙÃ«¤Ï¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤â³«Ëë¡¢Âè2Àá¤ÈÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Âè16Àá¤Þ¤Ç¤Ç½Ð¾ì14»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤Ï5»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¶¥Áè¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¡£²¬»³Àï¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè13Àá¡¦Ì¾¸Å²°Àï¤ËÂ³¤¯·è¾¡ÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ëºÙÃ«¡£Á°Àá¡¦À¶¿åÀï¤Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÙÃ«¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¾ì2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤ë3¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç³ÀÅÄ¤Î4¥´¡¼¥ë¤Ë¼¡¤°ÆÀÅÀ¿ô¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢2024Ç¯11·î9Æü¤ÎÂè36Àá¡¦¿·³ãÀï(¢¤1-1)°ÊÍèÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥àÀ¸¤¨È´¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÇð¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
¡¡Á°È¾¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¡¢7ÅÙ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î¹¥¼é¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°ºÇ¾®¼ºÅÀ(¼ºÅÀ)¤ÎÇð¤È¡¢2°Ì¥¿¥¤(11¼ºÅÀ)¤Î²¬»³¤Ë¤è¤ë°ìÀï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾31Ê¬¡¢Çð¤ÎÇØÈÖ¹æ9¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï14¥´¡¼¥ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿2023Ç¯¤ò·Ð¤¿ºÙÃ«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎFW¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ2024Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÃ´¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï6¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÉÔ¿¶¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤·¤Æ¤â(¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï)ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£2024Ç¯¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¼«²ü¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¡£ËÌÅè½¨Ï¯¤ä¹©Æ£ÁÔ¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿Çð¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö9¡×¤òÃ´¤¦ºÙÃ«¤Ï¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤â³«Ëë¡¢Âè2Àá¤ÈÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Âè16Àá¤Þ¤Ç¤Ç½Ð¾ì14»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤Ï5»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¶¥Áè¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¡£²¬»³Àï¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè13Àá¡¦Ì¾¸Å²°Àï¤ËÂ³¤¯·è¾¡ÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ëºÙÃ«¡£Á°Àá¡¦À¶¿åÀï¤Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÙÃ«¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¾ì2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤ë3¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç³ÀÅÄ¤Î4¥´¡¼¥ë¤Ë¼¡¤°ÆÀÅÀ¿ô¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢2024Ç¯11·î9Æü¤ÎÂè36Àá¡¦¿·³ãÀï(¢¤1-1)°ÊÍèÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥àÀ¸¤¨È´¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÇð¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)