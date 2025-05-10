¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡Û1ÅÔ6¸©¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à·èÄê¡ª J3¤Î´ôÉì¡õÆàÎÉ¤Ï½çÅö¤Ë½Ð¾ì¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÏRBÂçµÜ¤ÈÂÐÀï¡ÄË¡À¯Âç³Ø¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¢ÃæµþÂç³Ø¡¢¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¤È5¤Ä¤ÎÂç³Ø¤¬ÂåÉ½¤Ë

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¡Ú»³Íü¡Û»³Íü³Ø±¡Âç³Ø PEGASUS(4Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ)
¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÃæµþÂç³Ø(2Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ)
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¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛFC BASARA HYOGO(½é½Ð¾ì)
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¡Úº´²ì¡ÛBrew SAGA(2Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ)
5·î24Æü(ÅÚ)
¡Ô13:00¡Õ
¡Ú4¡ÛµÜ¾ë¸©ÂåÉ½ vs ÅìÍÎÂç³Ø(¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¡¼¥É)
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¡Ú6¡Û¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ vs ¿ÀÆàÀî¸©ÂåÉ½
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¡Ú14¡ÛBrew SAGA(º´²ì) vs ·§ËÜ¸©ÂåÉ½
[SAGA¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥¯SAGA¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú16¡ÛFC´ôÉì(´ôÉì) vs ÉÙ»³¸©ÂåÉ½
[¿·ÆüËÜ¥¬¥¹µåµ»¥á¥É¥¦]
¡Ú21¡ÛµþÅÔÉÜÂåÉ½ vs ¼¢²ì¸©ÂåÉ½
[¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ]
¡Ú23¡ÛÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö(ÆàÎÉ) vs ¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø(¿·³ã)
[¥í¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆàÎÉ]
¡Ú25¡ÛÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½ vs Âç»³¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö(»³·Á)
[ÆÊÌÚ¸©¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú26¡Û°¦É²FC vs Ä¹ºê¸©ÂåÉ½
[¥Ë¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú27¡ÛµÜºê¸©ÂåÉ½ vs ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è(Ä»¼è)
[¤¤¤Á¤´µÜºê¿·ÉÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì]
¡Ô15:00¡Õ
¡Ú1¡Û¹áÀî¸©ÂåÉ½ vs ¹âÃÎ¸©ÂåÉ½
[Pikara¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
5·î25Æü(Æü)
¡Ô13:00¡Õ
¡Ú2¡ÛÊ¡°æ¸©ÂåÉ½ vs ÀÅ²¬¸©ÂåÉ½
[¥Æ¥¯¥Î¥Ý¡¼¥ÈÊ¡°æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú3¡ÛÊ¡»³¥·¥Æ¥£FC(¹Åç) vs FCÆÁÅç(ÆÁÅç)
[¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç]
¡Ú5¡ÛÊ¡Åç¸©ÂåÉ½ vs Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø(ºë¶Ì)
[¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú7¡ÛÀÄ¿¹¸©ÂåÉ½ vs ËÌ³¤Æ»ÂåÉ½
[¥×¥é¥¤¥Õ¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú8¡Û»°½Å¸©ÂåÉ½ vs »³Íü³Ø±¡Âç³Ø PEGASUS(»³Íü)
[»°½Å¸òÄÌG¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÎÎë¼¯¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¥á¥¤¥óG]
¡Ú9¡ÛFCº£¼£ vs ¼¯»ùÅç¸©ÂåÉ½
[¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú10¡Û·²ÇÏ¸©ÂåÉ½ vs Ë¡À¯Âç³Ø(Åìµþ)
[¥¢¡¼¥¹¥±¥¢ÉßÅç¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¾ì]
¡Ú12¡Û²Æì¸©ÂåÉ½ vs ÂçÊ¬¸©ÂåÉ½
[²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú13¡Û¥Ù¥ë¥¬¥í¥Ã¥½¤¤¤ï¤ß(Åçº¬) vs Ê¡²¬¸©ÂåÉ½
[Åçº¬¸©Î©ÉÍ»³¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú15¡ÛFC¥Ð¥ì¥¤¥ó²¼´Ø(»³¸ý) vs ´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³ØFC(²¬»³)
[¥»¡¼¥Ó¥ó¥°Î¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú17¡ÛÄ¹Ìî¸©ÂåÉ½ vs ÂçºåÉÜÂåÉ½
[¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¥µ¥ó¥¢¥ë]
¡Ú18¡ÛÀÐÀî¸©ÂåÉ½ vs ÃæµþÂç³Ø(°¦ÃÎ)
[¶âÂô¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú19¡ÛÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿ vs °¦É²¸©ÂåÉ½
[¥¯¥é¥µ¥¹¥É¡¼¥àÂçÊ¬]
¡Ú20¡ÛÏÂ²Î»³¸©ÂåÉ½ vs FC BASARA HYOGO(Ê¼¸Ë)
[ÏÂ²Î»³¸©µª»°°æ»û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú22¡Û¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³ vs ½çÅ·Æ²Âç³Ø(ÀéÍÕ)
[¹â²¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¹â²¬]
¡Ú24¡Û´ä¼ê¸©ÂåÉ½ vs ¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢Âç³Ø(½©ÅÄ)
[¤¤¤ï¤®¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ô14:00¡Õ
¡Ú11¡ÛRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã vs ÃÞÇÈÂç³Ø(°ñ¾ë)
[NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ]
6·î11Æü(¿å)
¡Ô18:30¡Õ
¡Ú34¡Û²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ vs ¡Ú7¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì]
¡Ú42¡Û¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç vs ¡Ú14¡Û¤Î¾¡¼Ô
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¡Ú49¡ÛÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ vs ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
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¡Ú50¡ÛFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ¡Ú21¡Û¤Î¾¡¼Ô
[Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú56¡ÛÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs ¡Ú27¡Û¤Î¾¡¼Ô
[ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ô19:00¡Õ
¡Ú28¡Û¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í vs ¡Ú1¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í]
¡Ú29¡Û¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ vs ¡Ú2¡Û¤Î¾¡¼Ô
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¡Ú30¡Û¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã vs ¡Ú3¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú31¡ÛÇð¥ì¥¤¥½¥ë vs ¡Ú4¡Û¤Î¾¡¼Ô
[»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú32¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì vs ¡Ú5¡Û¤Î¾¡¼Ô
[Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu]
¡Ú33¡Û¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ vs ¡Ú6¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÈØÅÄ)]
¡Ú35¡Û¤¤¤ï¤FC vs ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
[¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤]
¡Ú37¡Û¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á vs ¡Ú9¡Û¤Î¾¡¼Ô
[ND¥½¥Õ¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á]
¡Ú38¡Û¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º vs ¡Ú10¡Û¤Î¾¡¼Ô
[°ñ¾ë¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú39¡ÛV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê vs ¡Ú11¡Û¤Î¾¡¼Ô
[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]
¡Ú40¡Û¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ vs ¡Ú12¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú41¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³ vs ¡Ú13¡Û¤Î¾¡¼Ô
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[Æ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì]
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¡Ú45¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ vs ¡Ú17¡Û¤Î¾¡¼Ô
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¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛFC BASARA HYOGO(½é½Ð¾ì)
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¡ÚÅçº¬¡Û¥Ù¥ë¥¬¥í¥Ã¥½¤¤¤ï¤ß(3Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ)
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¡Ú4¡ÛµÜ¾ë¸©ÂåÉ½ vs ÅìÍÎÂç³Ø(¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¡¼¥É)
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¡Ú6¡Û¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ vs ¿ÀÆàÀî¸©ÂåÉ½
[¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í]
¡Ú14¡ÛBrew SAGA(º´²ì) vs ·§ËÜ¸©ÂåÉ½
[SAGA¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥¯SAGA¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú16¡ÛFC´ôÉì(´ôÉì) vs ÉÙ»³¸©ÂåÉ½
[¿·ÆüËÜ¥¬¥¹µåµ»¥á¥É¥¦]
¡Ú21¡ÛµþÅÔÉÜÂåÉ½ vs ¼¢²ì¸©ÂåÉ½
[¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ]
¡Ú23¡ÛÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö(ÆàÎÉ) vs ¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø(¿·³ã)
[¥í¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆàÎÉ]
¡Ú25¡ÛÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½ vs Âç»³¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö(»³·Á)
[ÆÊÌÚ¸©¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú26¡Û°¦É²FC vs Ä¹ºê¸©ÂåÉ½
[¥Ë¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú27¡ÛµÜºê¸©ÂåÉ½ vs ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è(Ä»¼è)
[¤¤¤Á¤´µÜºê¿·ÉÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì]
¡Ô15:00¡Õ
¡Ú1¡Û¹áÀî¸©ÂåÉ½ vs ¹âÃÎ¸©ÂåÉ½
[Pikara¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
5·î25Æü(Æü)
¡Ô13:00¡Õ
¡Ú2¡ÛÊ¡°æ¸©ÂåÉ½ vs ÀÅ²¬¸©ÂåÉ½
[¥Æ¥¯¥Î¥Ý¡¼¥ÈÊ¡°æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú3¡ÛÊ¡»³¥·¥Æ¥£FC(¹Åç) vs FCÆÁÅç(ÆÁÅç)
[¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç]
¡Ú5¡ÛÊ¡Åç¸©ÂåÉ½ vs Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø(ºë¶Ì)
[¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú7¡ÛÀÄ¿¹¸©ÂåÉ½ vs ËÌ³¤Æ»ÂåÉ½
[¥×¥é¥¤¥Õ¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú8¡Û»°½Å¸©ÂåÉ½ vs »³Íü³Ø±¡Âç³Ø PEGASUS(»³Íü)
[»°½Å¸òÄÌG¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÎÎë¼¯¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¥á¥¤¥óG]
¡Ú9¡ÛFCº£¼£ vs ¼¯»ùÅç¸©ÂåÉ½
[¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú10¡Û·²ÇÏ¸©ÂåÉ½ vs Ë¡À¯Âç³Ø(Åìµþ)
[¥¢¡¼¥¹¥±¥¢ÉßÅç¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¾ì]
¡Ú12¡Û²Æì¸©ÂåÉ½ vs ÂçÊ¬¸©ÂåÉ½
[²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú13¡Û¥Ù¥ë¥¬¥í¥Ã¥½¤¤¤ï¤ß(Åçº¬) vs Ê¡²¬¸©ÂåÉ½
[Åçº¬¸©Î©ÉÍ»³¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú15¡ÛFC¥Ð¥ì¥¤¥ó²¼´Ø(»³¸ý) vs ´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³ØFC(²¬»³)
[¥»¡¼¥Ó¥ó¥°Î¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú17¡ÛÄ¹Ìî¸©ÂåÉ½ vs ÂçºåÉÜÂåÉ½
[¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¥µ¥ó¥¢¥ë]
¡Ú18¡ÛÀÐÀî¸©ÂåÉ½ vs ÃæµþÂç³Ø(°¦ÃÎ)
[¶âÂô¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú19¡ÛÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿ vs °¦É²¸©ÂåÉ½
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¡Ú20¡ÛÏÂ²Î»³¸©ÂåÉ½ vs FC BASARA HYOGO(Ê¼¸Ë)
[ÏÂ²Î»³¸©µª»°°æ»û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì]
¡Ú22¡Û¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³ vs ½çÅ·Æ²Âç³Ø(ÀéÍÕ)
[¹â²¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¹â²¬]
¡Ú24¡Û´ä¼ê¸©ÂåÉ½ vs ¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢Âç³Ø(½©ÅÄ)
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¡Ô14:00¡Õ
¡Ú11¡ÛRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã vs ÃÞÇÈÂç³Ø(°ñ¾ë)
[NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ]
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6·î11Æü(¿å)
¡Ô18:30¡Õ
¡Ú34¡Û²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ vs ¡Ú7¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì]
¡Ú42¡Û¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç vs ¡Ú14¡Û¤Î¾¡¼Ô
[Ê¡»³ÄÌ±¿¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú49¡ÛÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ vs ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
[ÌÄÌç¡¦ÂçÄÍ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú50¡ÛFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ¡Ú21¡Û¤Î¾¡¼Ô
[Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú56¡ÛÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs ¡Ú27¡Û¤Î¾¡¼Ô
[ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ô19:00¡Õ
¡Ú28¡Û¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í vs ¡Ú1¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í]
¡Ú29¡Û¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ vs ¡Ú2¡Û¤Î¾¡¼Ô
[JIT¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú30¡Û¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã vs ¡Ú3¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú31¡ÛÇð¥ì¥¤¥½¥ë vs ¡Ú4¡Û¤Î¾¡¼Ô
[»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú32¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì vs ¡Ú5¡Û¤Î¾¡¼Ô
[Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu]
¡Ú33¡Û¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ vs ¡Ú6¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÈØÅÄ)]
¡Ú35¡Û¤¤¤ï¤FC vs ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
[¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤]
¡Ú37¡Û¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á vs ¡Ú9¡Û¤Î¾¡¼Ô
[ND¥½¥Õ¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á]
¡Ú38¡Û¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º vs ¡Ú10¡Û¤Î¾¡¼Ô
[°ñ¾ë¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú39¡ÛV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê vs ¡Ú11¡Û¤Î¾¡¼Ô
[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]
¡Ú40¡Û¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ vs ¡Ú12¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú41¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³ vs ¡Ú13¡Û¤Î¾¡¼Ô
[JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¡Ú43¡ÛÆ£»ÞMYFC vs ¡Ú15¡Û¤Î¾¡¼Ô
[Æ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì]
¡Ú44¡Û¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì vs ¡Ú16¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ]
¡Ú45¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ vs ¡Ú17¡Û¤Î¾¡¼Ô
[IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿]
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¡Ú52¡ÛµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. vs ¡Ú23¡Û¤Î¾¡¼Ô
[¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA]
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