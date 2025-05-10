Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö¼»ÅÊ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¶¦±é¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤òÀä»¿
Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¡¢½÷Í¥¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¡THE MOVIE¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È²Û»Ò¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡£¾¾ÅÄ¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¡×¡¢¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤Ú¤¬¤µ¤¹¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¹âÀÐ¤Ë¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤Û¤Ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤¡¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÍÛµ¤¤ËÅÐ¾ì¡£¹âÀÐ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥ó¥Þ¡¢¤ª¤ª¤¤Ë¡ª¡¡¤Þ¤¤¤É¡ª¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëº£½©¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×»£±ÆÃæ¤Î¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡¢Âçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢1Ç¯´Ö½»¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤ä¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤´ÈÓ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿æÈÓ´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
·àÃæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¹âÀÐ¤Î²ÎÀ¼¤ò¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤¹¤è¡ª¡¡ËÍ¤ÏÉáÃÊ¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼»ÅÊ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡¢¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¾å¼ê¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¹âÀÐ¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎÊý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸«¤»¤¿¡£