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Entertainment for Cosmopolitism: Science Fiction Fosters Identification With All Humanity via Awe - Fuzhong Wu, Zheng Zhang, 2024
Science fiction may help foster a sense of global solidarity by evoking awe, study finds
https://www.psypost.org/science-fiction-may-help-foster-a-sense-of-global-solidarity-by-evoking-awe-study-finds/
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