µå¾ìÂçÁû¤®¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È¥Ð¥Ã¥È¤Ö¤óÅê¤²¡É¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿w¡×182¥¥íÇúÂ®ÃÆ´Ý¥¢¡¼¥Á¢ª¤æ¤Ã¤¯¤ê¡È³Î¿®Êâ¤¡ÉËüºÐ¥Ý¡¼¥º¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¡ÚMLB¡Û¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹11-14¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5·î10Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ö¤óÅê¤²¤ë
5·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿¹ë²÷¤Ê·è¾¡ÃÆ¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÈäÏª¤·¤¿³Î¿®¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11-11¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î9²óÉ½¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢Æâ³°¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÆÍ¤¤Ê¤¬¤éÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë6ÈÖ¼ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î4µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤ä¤äÄã¤á¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿130km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È°ìÁ®¡£½¦¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢²÷²»¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤È¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡ÈÉÃ¤Ç³Î¿®¡É¤ÎÆÃÂçÈôµå¤Ë¡£µå¾ì¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤âÂçÁû¤®¤ÎÃæ¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î12¹æ3¥é¥ó¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ113¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó181¡¦9¥¥í¡Ë¡¢426¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó129¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ26ÅÙ¤ò·×Â¬¤·¡¢±¦Ãæ´Ö¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏÂÇµå¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊâ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ò¹ë²÷¤ËÊü¤êÅê¤²¤ÆÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ëËüºÐ¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ê¤ò°ìÅÙÃ¡¤¤¤¿¸å¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÍã¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¿¤ÓÂ³¤±¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Ãæ´Ö¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ø¤ÈÃåÃÆ¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ20ÆÀÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÀï¤Ë¡¢¼«¤é½ª»ßÉä¤òÂÇ¤¿¤ó¤È¤¹¤ë·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡È¾×·â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼w¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿w¡×¡Ö¿À¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö´°àú¤Ê³Î¿®Êâ¤¡×¡Ö¶¯¤¤¡Ê³Î¿®¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£º£µ¨¤â¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤»¾ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡¢Áý¤¨¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë