¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡¡Éüµ¢¤ÎÉã¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¤Ç»Ë¾å½é¤Î¿Æ»Ò¶¦±é
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬10Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇî¸ø±à¹ÈÍÕÀî¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¼çºÅ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¡Ê¡Á11Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£½éÆü½ªÎ»¸å¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖOKAMOTO'S¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡Ê34¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÎÉüµ¢¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Þ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤ò1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÉÍÅÄ¤È¶¦±é¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¡¢¤¿¤À¤Î¿Æ»Ò¤ËÂô»³¤ÎÀ¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÉüµ¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÉÍÅÄ¤Ïº£Ç¯¤âMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµÙÍÜÆþ¤ê¤Î»þ¤«¤é¡È¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¡¢DAY1¡Ê10Æü¡Ë¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÄ¹ÃË¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¹¿Æ»Ò¶¦±é¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£