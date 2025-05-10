ËüÇÈÃæÀµ¤ÎËþÎÝÃÆ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÍðÂÇÀï¤Ë¾¡Íø¡¢º£°æÃ£Ìé¤¬7²ó10K¡Ä10Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
ËüÇÈÃæÀµ¤¬µÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¡¢Î¾·³·×15ÆÀÅÀ¤ÎÍðÂÇÀï¤òÆüËÜ¥Ï¥à¤¬À©¤¹
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ë¡¢8-7¤ÇÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï1²ó¡¢2»à¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤Î7¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£2²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¤¬¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë8¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¤Ï3²ó¤Þ¤ÇËè²ó°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¡£¤·¤«¤·4²ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥³ÆâÌî¼ê¤ÈËÙÆâ¸¬¸àÊá¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤«¤é¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¤Î2¹æËþÎÝÃÆ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢4²ó72µå7°ÂÂÇ2»Íµå3Ã¥»°¿¶6¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¡¢¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë5²ó¡¢ËüÇÈ¤Ë9¹æËþÎÝÃÆ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ï¡¢5²ó¤ò»³ËÜÂó¼ÂÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤â¡¢6²óÉ½¤Ëã·Æ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¤¬ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿µÜÀ¾¾°À¸Åê¼ê¤¬¸åÂ³¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£7²ó¤«¤é¤ÏÃÓÅÄÎ´±ÑÅê¼ê¤È²ÏÌîÎµÀ¸Åê¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ½ª²ó¤ÏÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¤¬1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Áê¼ê¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤ë¹¥Åê¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤ò»à¼é¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¡¢ËüÇÈ¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤Ç6ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥ë¡¼¥º¥ô¥§¥ë¥È¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò¡Ö3¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÇÔ¤ì¤¿³ÚÅ·¤Ï¡¢Â¼ÎÓ¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ç°ì»þµÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬·×11°ÂÂÇ7ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤â¡¢ÀèÈ¯¡¦¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¤¬3²ó51µå4°ÂÂÇ2»Íµå4Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¾¾°æÍ§ÈôÅê¼ê¤â2²ó5¼ºÅÀ¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
º£°æÃ£Ìé¤¬Ëè²óÃ¥»°¿¶¤Ç7²ó10K¡¢7ÆÀÅÀ¤Î»â»Ò3Ï¢¾¡
¡¡À¾Éð¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡¢7-0¤Ç²÷¾¡¡£Ï¢¾¡¤ò¡Ö3¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬¡¦Æ£¸¶¶³Âç³°Ìî¼ê¤Ë°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÂ³¤ò2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶´Þ¤à3¿Í¤ÇÀÚ¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£3²ó¤«¤é¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£6²ó¤Ë4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸åÂ³¤òÃÇ¤Ä¤È¡¢7²ó¤ÏºÆ¤Ó3¼ÔËÞÂà¤Ë¡£7²ó114µå3°ÂÂÇÌµ»Í»àµå10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢3Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òÆÀ¤ë¤È¡¢1»à¤«¤é¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¤Î3¹æËþÎÝÃÆ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¡¢Âìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ï»³ÅÄÍÛæÆÅê¼ê¤¬ÂÇ¼Ô¤ò3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë2»àËþÎÝ¤«¤é¡¢¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç7-0¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÅÄÂ¼°ËÃÎÏºÅê¼ê¤¬Äù¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿À¾Éð¤Ï¡¢º£°æ¤¬4¾¡ÌÜ¡£Ëè²ó»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¼«¿È½é¤Î2»î¹çÏ¢Â³2·åÃ¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÀ©ËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥Í¥Ó¥ó¡¢º£µ¨½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿Âìß·¡¢¤½¤·¤Æ8²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤Î¸Å²ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎÀ¾ÌîÍ¦»ÎÅê¼ê¤¬6²ó86µå6°ÂÂÇ1»Íµå3Ã¥»°¿¶4¼ºÅÀ¤Ç¡Ö¤¢¤Î²ó¡Ê3²óÎ¢¡Ë¤Î°ìÈ¯¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀèÀ©ÈïÃÆ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£µß±ç¿Ø¤â·×3¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï»¶È¯5°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ÈÁê¼êÅê¼ê¿Ø¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
Á¾Ã«Î¶Ê¿¤¬7²ó2°ÂÂÇ0Éõ¤Ç3¾¡ÌÜ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡¢6-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤Ï¡¢3²ó¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤ò1¿Í¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£7²ó¤Ë1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢7²ó105µå2°ÂÂÇ3»Íµå5Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï4²ó¡¢ÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¤È¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤ÎÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤Ê¤ª¤âÆÜµÜÍµ¿¿Êá¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ë3¹æ¥½¥í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ï2»àËþÎÝ¤«¤é¹ÈÎÓ¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï6-0¤Ë¡£
¡¡8²óÉ½¤Ï¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤â¡¢ºÇ½ª²ó¡¢»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¤¬2°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤Ç1¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1»àËþÎÝ¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤¬¸åÂ³¤ò2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Á¾Ã«¤¬3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÀÅÄ¡¢ÆÜµÜ¡¢ÃæÀî¡¢¹ÈÎÓ¤¬2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢·×9°ÂÂÇ6ÆÀÅÀ¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö2¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£°ìÊýÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦Âç´ØÍ§µ×¤¬5²ó82µå5°ÂÂÇÌµ»Í»àµå2Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£ÂÇÀþ¤Ï¡¢7²ó¤Þ¤Ç»¶È¯2°ÂÂÇ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë