¡Úµð¿Í¡Û»Í¹ñ±óÀ¬Ãæ¤Î¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¡¡ÀõÌî¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÃÎ¤ê´¿´î¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡¼£³µð¿Í¡Ê£±£°Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤òÇË¤Ã¤¿¡££²¡½£±¤Î£¸²ó¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë£±¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï£²·³¤ÇÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê£´·î²¼½Ü¤Ë£³·³¤Ë¹ß³Ê¡£¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢»²²Ã¤·¤¿¿·³ã£Ê£Á£Â£ÁÂç²ñ¤Ç£±£´ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£¶³ä£´Ê¬£³ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡£²·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î£±£±Æü´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï±óÀ¬Ãæ¤À¤¬¡¢»Í¹ñ£É£Ì°¦É²¤È¤Î»î¹ç¸å¤ËÀõÌî¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÃÎ¤êÂç´î¤Ó¡£¡Öº£¤Ï£±·³Áª¼ê¤À¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£²ó¡¢£³·³¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£