¡Ú£±£±Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¹×»ÊÏº¡½µð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÅÄÅèÂç¼ù¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¤Û¤«
¡¡¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¹×»ÊÏº¡½µð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µ¡Ê£±£¸»þ¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¢¡£Ä£å£Î£Á¡¦Åì¹î¼ù¡½¹Åç¡¦¶ÌÂ¼¾º¸ç¡Ê£±£´»þ¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡¢¡ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡½ÃæÆü¡¦¾¾ÍÕµ®Âç¡Ê£±£´»þ¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¸ÅÎÓâÏßì¡½³ÚÅ·¡¦´ß¹§Ç·¡Ê£±£³»þ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¢¡À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê£±£´»þ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÅÄÅèÂç¼ù¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê£±£³»þ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë