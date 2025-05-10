¡Öº¬µ¤¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÄËº¨¼ººö¤Î×¢úóÎ´ÂÀ¤ËÃíÊ¸¡¡¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î4¼ººö
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹6¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê10Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÇÔ¤ì¡¢ºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬¡Ö12¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Ï14°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤ÎÂÇÀþ¤¬6°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤Ï5²ó3¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Î×¢荑Î´ÂÀ¤Î¼ººö¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£×¢荑Î´¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Îº£µ¨4¼ººö¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê×¢荑Î´¤Ë¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£ËÜÂ¿¡ÊÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡Ë¥³¡¼¥Á¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¡ÊÎý½¬¤Î¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¬µ¤¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£