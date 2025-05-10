¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç37.55m¡¢½÷»Ò¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò·§Ã«¼Ó´õ¤ÎÆ±Î½¤¬Ã£À®¡ÖÆÃÊÌ¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óDF·§Ã«¼Ó´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬°Õ³°¤ÊµÏ¿¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëDF¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡£31ºÐ¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬»Ä¤·¤¿µÏ¿¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎºÇÄ¹µ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï4·î30Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£37.55¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢¸«»öÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â50¥¥ã¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½Àï¤Ç¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¥¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ï¿äÄê38m¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ÎµÏ¿²ñ¤Ç¤Ï¡¢35mÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ë¥Þ¥Í¥¥ó¤òÀßÃÖ¡£¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤ë¤«¡¢±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ç¸«»ö¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¾¯½÷¤Î»þ¤Ë¤ÏÃË»Ò¤è¤ê¤â¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Îµ÷Î¥¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÅêµåµ»½Ñ¤Ï12ºÐ¤«13ºÐ¤Îº¢¤ËÈ¯Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÅêµåµ÷Î¥¤ÏÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¤¤¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°(WSL)¤Ë¾º³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬²Ð¤ò¿á¤¤½¤¦¤À¡£
µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëDF¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡£31ºÐ¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬»Ä¤·¤¿µÏ¿¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎºÇÄ¹µ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï4·î30Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£37.55¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢¸«»öÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ï¿äÄê38m¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ÎµÏ¿²ñ¤Ç¤Ï¡¢35mÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ë¥Þ¥Í¥¥ó¤òÀßÃÖ¡£¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤ë¤«¡¢±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ç¸«»ö¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¾¯½÷¤Î»þ¤Ë¤ÏÃË»Ò¤è¤ê¤â¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Îµ÷Î¥¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÅêµåµ»½Ñ¤Ï12ºÐ¤«13ºÐ¤Îº¢¤ËÈ¯Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÅêµåµ÷Î¥¤ÏÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¤¤¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°(WSL)¤Ë¾º³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬²Ð¤ò¿á¤¤½¤¦¤À¡£