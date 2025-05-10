Travis¡¡Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢Âçºå¤Ç½»¤à¤Ê¤é¡ÖÇßÅÄ¡ªÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡Travis¡¡Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¡THE¡¡MOVIE¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡1978Ç¯È¯Çä¤Î¹ñÌ±Åª¤ª¤«¤·¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¬¡È²Ä°¦¤¤¡É¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¤³¦À¬Éþ¤ò¤â¤¯¤í¤àÅ¨¤òÅÝ¤¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¾¾ÅÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤Ï¤Ú¤¬¤µ¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤¡¡Á¡×¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ¤Ë¡¢¹âÀÐ¤¬¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ª¤ª¤¤Ë¡ª¡×¤È±þ¤¸¤Æ´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¸µµ¤¤ËÅÐ¾ì¡£Â³¤±¤Æ¹âÀÐ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥ó¥Þ¡¢¤ª¤ª¤¤Ë¡ª¤Þ¤¤¤É¡ª¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤¬¤éËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤é¤ó¤Ê¤¡¡¢¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¤¡¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÏ¢È¯¡£Âçºå¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢Âçºå¤Ç½»¤à¤È¤·¤¿¤é¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÇßÅÄ¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÉñÂæ¤ÇÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÇßÅÄ¤Ë½»¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£