£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¡¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë»ÄÎ±¤ËàÁí³Û116²¯±ßá¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤òÄó¼¨¡Ö¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ¡¢£Ç£Ë¥Ù¥ó¥È¤éÂàÃÄ¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£±Éô¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¡¢º£²Æ¤ÇËþÎ»¤¹¤ë·ÀÌó¤Î±äÄ¹¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¡¢Áª¼ê¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ë£Á£Ú¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£»ÄÎ±¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ£Æ£×¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡¢£Í£Æ¥ª¥Ã¥¿¥Ó¥ª¡¢£Í£Æ¥Ö¥í¥¾¥ô¥£¥Ã¥Á¤é¤òÄó¼¨¡£°ìÊý¤Ç£Ç£Ë¥Ù¥ó¥È¡¢£Æ£×¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¢£Æ£×¥¦¥§¥º¥ì¥¤¤é¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤È¶¥Áè¿´¤Î·çÇ¡¤ò»ØÅ¦¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÆÈÎ©¤·¤¿µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤òÃÖ¤¡¢²¤½£¤Î°ìÎ®¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È´ÆÆÄ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÍ×µá¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤ò£³²¯¥ê¥ä¥ë¡ÊÌó£±£±£¶²¯±ß¡Ë¤ÈÀßÄê¡£º£µ¨¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë½à·è¾¡¤Ç£Ê£±Àîºê¤ËÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âÉÔÄ´¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í×µá¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£