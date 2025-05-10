ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÀÄ¿¹¸©¡¦È¬¸Í»Ô¡¢ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¢ÅìÄÌÂ¼¡¢´ä¼ê¸©¡¦µ×»ü»Ô¡¢´ä¼êÍÎÌîÄ®¡¢·ÚÊÆÄ®
10Æü¸á¸å9»þ43Ê¬¤´¤í¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½110km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.8¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÈ¬¸Í»Ô¤ÈÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÅìÄÌÂ¼¡¢´ä¼ê¸©¤Îµ×»ü»Ô¤È´ä¼êÍÎÌîÄ®¡¢¤½¤ì¤Ë·ÚÊÆÄ®¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢ÀÄ¿¹¸©
È¬¸Í»Ô¡¡ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¡ÅìÄÌÂ¼
¢¢´ä¼ê¸©
µ×»ü»Ô¡¡´ä¼êÍÎÌîÄ®¡¡·ÚÊÆÄ®
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£