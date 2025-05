ukkaがグループ結成10周年を記念したプロジェクトを始動。その第1弾として、ユニット企画がスタートすることが発表された。TEAM CUTEとして結成された宮沢友&若菜こはるによるユニット「RizziE」(読み:リジー)が、新曲「R・I・Z・Z」(読み:アールアイジージー)が5月28日にデジタル配信リリースされる。楽曲は、Y2Kガーリーなグリッター感とほろ苦いシンセポップを融合し、Z世代の女の子たちが抱える不安定な恋心を捉えた、感情のレベルで共鳴するポップソングに仕上がっている。

<定期ワンマンライブ「ukka 10th Anniversary Live」>



<ukka 10th Anniversary Live vol.1>日程:2025年4月12日(土)会場:SUPERNOVA KAWASAKI1部 open 12:15 / start 13:00 結城りな生誕ソロライブ2部 open 17:15 / start 18:00 結城りなプロデュースワンマンライブ※終了<ukka 10th Anniversary Live vol.2>日程:2025年5月10日(土)会場:1000CLUB1部 open 12:15 / start 13:00 vs いぎなり東北産2部 open 17:15 / start 18:00 茜空プロデュースワンマンライブ※終了<ukka 10th Anniversary Live vol.3>日程:2025年6月8日(日)会場:Spotify O-WEST1部 open 12:15 / start 13:00 vs AMEFURASSHI2部 open 17:15 / start 18:00 若菜こはるプロデュースワンマンライブ<ukka 10th Anniversary Live vol.4>日程:2025年7月19日(土)会場:Veats Shibuya1部open 12:15 / start 13:00 葵るり生誕ソロライブ2部open 17:15 / start 18:00 葵るりプロデュースワンマンライブ<ukka 10th Anniversary Live vol.5>日程:2025年9月14日(日)会場:duo MUSIC EXCHANGE1部 vs fishbowl2部 宮沢友プロデュースワンマンライブ<ukka 10th Anniversary Live vol.6>日程:2025年10月18日(土)会場:東京キネマ倶楽部1部 村星りじゅ生誕ソロライブ2部 村星りじゅプロデュースワンマンライブ<ukka 10th Anniversary Live vol.7>日程:2025年11月15日(土)会場:新宿ReNY1部vs ばってん少女隊2部 芹澤もあプロデュースワンマンライブ<ukka 10th Anniversary Live vol.8>日程:2025年12月6日(土)会場:恵比寿ザ・ガーデンホール・チケット【4/12(土)・7/19(土) 1部】一般チケット ¥5,500 (税込・入場時別途ドリンク代)【5/10(土)・6/8(日) 1部】一般チケット ¥6,500 (税込・入場時別途ドリンク代)【全国共通 2部】一般チケット ¥6,500 (税込・入場時別途ドリンク代)女性チケット ¥4,500 (税込・入場時別途ドリンク代)U-22チケット ¥3,500 (税込・入場時別途ドリンク代)ワンマンライブ後半期のチケット情報は後日発表となります。U-22チケット※公演日時点で22歳以下のお客様がご入場可能となります。※公演当日、年齢のわかる身分証明書をご持参ください。入場時ご掲示していただきます。※身分証明書をご掲示いただけない場合は、一般チケット料金との差額をお支払いいただきご入場となります。払い戻しも行いません。なお、入場順は最後となりますのでご了承ください。※スタンディング・入場整理番号付き(入場順:一般チケット→女性チケット→U-22チケット)※未就学児童入場不可※お一人様各公演4枚まで※チケットは全て電子チケットとなります。受付画面に記載の注意事項をよくご確認のうえ、お申し込みください。※お手紙等のプレゼントの受け取りはお断りさせていただきます。※アルコールの持ち込み、飲酒をしてのご入場は禁止とさせていただきます。プレイガイド一般発売日:3月29日(土)10:00〜>チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/ukka/