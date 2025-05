King & Princeが10日、『ミッキーマウス・マーチ』に続く、ミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソングを歌うことが発表されました。

新オフィシャルテーマソングのタイトルは『What We Got 〜奇跡はきみと〜』(5月23日デジタルリリース)。2016年に発表されたディズニーソング『What We Got (Mickey's Birthday Song)』をベースに、オリジナルアレンジが加わり、さらにKing & Prince自身が手掛けた日本語訳詞で、新たなディズニーソングが完成しました。ディズニーのアメリカ本社も“ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい”と絶賛したこの楽曲は、世界で初めて日本人アーティストとディズニーが一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソングとなります。

■King & Prince ミッキーマウスとのコラボに歓喜

このミッキーマウスとKing & Princeとのコラボは、10日に行われたみずほPayPayドーム福岡公演のステージで、サプライズ発表。ファンの前で楽曲も初披露されました。

永瀬廉さんは「ミッキーは子どものころから、いつもいつでも隣にいて、寄り添ってくれる存在でした。今回のコラボレーションは、僕の人生の中でもトップレベルに幸せな出来事です!また、『What We Got 〜奇跡はきみと〜』は、僕らのファンの方々はもちろん、ディズニーのファンの方々に楽しんでいただきたいのですが、なにより僕らが一番楽しみました。創り上げていく中で意見や提案をたくさん出させていただき、曲自体も細かいところまで“こうしたほうがもっと魅力が出るんじゃないか・・・”と話し合って、自信を持って“これだ!”という曲になったので、期待して待っていていただけたら嬉しいです!」とコメント。

郄橋海人さんも「ミッキーとのコラボレーションは、本当に夢でした。小さい頃からミッキーと一緒に英語を学んだり、会いに行ったり、ずっと身近でありながら夢のような存在だったので、一緒に何かしてみたいな…と思っていました。ベストフレンドとしてテーマソングを歌うことができて、最高の形で夢が叶いましたし、おそらく僕らの中で一生の宝物になります!『What We Got 〜奇跡はきみと〜』という楽曲はみんなのものだと思うので、歌詞や音を思う存分楽しんでください!みんなで手を取り合って、一緒にこの楽曲を盛り上げていけたらなと思います」と喜びをにじませました。