ÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÈà½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë½Ö´Ö
ÃËÀ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸òºÝ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÈà½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã»þ´Ö¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë
°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½÷À¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤¤¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦´¶¤¸¤ë½÷À¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÌ¿¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ã¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë
ÃËÀ¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤òËÜÌ¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃËÀ¤È£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ã¾ÍèÀß·×¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë
¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤¯¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¾Íè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤é¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Äº¢¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤É¤ó¤Ê²È¤Ç½»¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ÍèÁü¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¼ñÌ£¤¬°Õ³°¤È°ìÃ×¤·¤¿
¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤òºÇ½é¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃËÀ¤È°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë½÷À¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃËÀ¤ÎÊý¤«¤éÌÔÎõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
🌼¤½¤í¤½¤í¹ðÇò¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡© ÃËÀ¤¬¡ÖÎ¾ÁÛ¤¤¤ò³Î¿®¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤Ã¤Æ¡©