µð¿Í¤¬£±ÅÀº¹Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¡ÀõÌî¤¬º£µ¨£±¹æ¥½¥í¡¡£µÅê¼ê¤Î·ÑÅêºö¡¢¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£±£²¥»¡¼¥Ö
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£³µð¿Í¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£µÅê¼ê¤Î·ÑÅêºö¤Ç£±ÅÀº¹¤òÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÂÇÀþ¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ó¤À¡£²¬ËÜ¤¬º¸Éª¤Îð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¤¿¤áÂå¤ï¤ê¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÌë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬µð¿Í·³Âè£¹£³Âå¤Î£´ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££±»à¸å¡¢£²ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ãÎÓ¤¬¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤«¤éº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë£³¹æ¥½¥í¤ò±¿¤Ö¡£Æ±ÅÀ¤Î»Í²ó¤Ë¤ÏÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤Ç£´ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬Â³¤¯´ßÅÄ¤¬¤·¤Ö¤È¤¯Æó¥´¥í¤òÊü¤Ã¤Æ£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£È¬²ó¤Ë¤ÏÀõÌî¤Î£±¹æ¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÏÄ¾µå¤¬Áö¤êÊÑ²½µå¤â¤µ¤¨¤¿¡££µ²ó¤ò£µ°ÂÂÇ£¹Ã¥»°¿¶£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£È¬²ó¤ÏÂçÀª¤¬£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶å²ó¤Ï¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£±£µÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿¡£