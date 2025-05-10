µð¿Í¡¦µÈÀî¡¢3ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤Ç°ÂÂÇ¡ªÃ«ÈË»á¡Ö4ÈÖ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡ü ¥ä¥¯¥ë¥È 2 ¡Ý 3 µð¿Í ¡û
¡ã8²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä
¡¡10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¡È4ÈÖ¡É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À3ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Ã«ÈË»á¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¡ÖµÈÀî¤¬4ÈÖ¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢4ÈÖ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢4ÈÖÌÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤âÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤ÏÆ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î1¡Ý1¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«ÈË»á¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ï¥¤¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌµÍý¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¿µå¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£µÈÀî¤é¤·¤¤¡¢¤ä¤Ã¤È4ÈÖ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ÆËÜÍè¤ÎµÈÀî¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë