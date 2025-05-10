¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬15Àï¤Ö¤ê¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¾¡Íø¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¤ºòÇ¯8·î28Æü°ÊÍè¤ÎÇòÀ±
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹6-1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¤¢¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Î44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëºòµ¨¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò12¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡4²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¿ùËÜ¤Î¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡£¥Þ¥â¤µ¤ó¡Ê´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤³¤Î²ó1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓ¤¬º¸±Û¤¨3¹æ¥½¥í¡£3¡½0¤Î6²ó¤Ë¤â¹ÈÎÓ¤¬±¦±Û¤¨3ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÁ¾Ã«¤Ï¡¢7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç3¾¡ÌÜ¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ÏºòÇ¯¤«¤é2Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç12Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯8·î28Æü°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë15Àï¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£