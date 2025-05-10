¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î2¥±¥¿Ã¥»°¿¶¡¡7²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï0.51¡¡º£µ¨Á´7»î¹ç¤ÇHQS
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð7¡¼0¥í¥Ã¥Æ¡Ê10Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬7²ó10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·º£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢Æ£¸¶¶³ÂçÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ÈÅðÎÝ¤òµö¤·¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÁª¼ê¡¢¥½¥ÈÁª¼ê¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æÅê¼ê¤Ï3²ó¤Ë¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿4²ó¤È5²ó¤â3¼ÔËÞÂà¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6²ó¤ÏÆ£¸¶Áª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¤¬Æ£²¬ÍµÂçÁª¼ê¡¢º´Æ£Áª¼ê¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥½¥ÈÁª¼ê¡¢Â³¤¯À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤³¤ì¤Ç10¸ÄÌÜ¡£2»î¹çÏ¢Â³2¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Îº£°æÅê¼ê¤Ï7²ó114µåÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢»Í»àµå0¤ÎÅêµåÆâÍÆ¡£º£µ¨7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤¹¤Ù¤Æ7²ó°Ê¾åÅê¤²¡¢¼«ÀÕÅÀ2°Ê²¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹çÁ°¤«¤é¥ê¡¼¥°1°Ì¤À¤Ã¤¿ËÉ¸æÎ¨¤Ï0.51¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤¬3²ó¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É7ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡£ÀèÈ¯¤Îº£°æÅê¼ê¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£